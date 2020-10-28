Какая погода ожидается в ноябре: прогноз Укргидрометцентра

Последний месяц осени в Украине не принесет существенных осадков, а погода будет теплее, чем в прошлые годы. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Согласно прогнозу синоптиков, в ноябре средняя месячная температура предполагается на уровне 1-8 градусов тепла, в горах — 0-3 градуса. В западных областях такая температура близка к средним многолетним значениям, на остальной территории — на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Кроме того, количество осадков в ноябре ожидается в восточных и Сумской областях несколько меньше нормы — 28-32 мм. На остальной территории страны количество осадков будет находиться в пределах средних многолетних значений — 37-65 мм, а в горах до 110 мм.

Согласно климатической характеристика ноября, в большинстве областей происходит переход средней суточной температуры воздуха через отметку 5 градусов тепла в сторону снижения, местами на юге Одесской области и Крыма — в декабре, а в горных районах, на востоке и северо-востоке страны — в конце октября.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач сообщал, что ноябрь порадует украинцев бабьим летом, и в декабре выдадутся теплые дни. Снега пока ждать не стоит.

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