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Подоляк рассказал о подготовке встречи Зеленского и Путина

Советник главы ОП считает, что любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины

сегодня, 10:18
Автор:

Кравцев Сергей
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Переговоры президентов Украины и России является ключевыми для восстановления мира. Такая встреча может состояться в том случае, если будут наработаны допустимые компромиссы для разговора тет-а-тет. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью BBC рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Подоляк рассказал о подготовке встречи Зеленского и Путина

Зеленский и Путин. Фото: из открытых источников

Советник руководителя ОП отметил, принципиальные решения могут быть приняты только в результате прямых переговоров Зеленского и Путина.

При этом Михаил Подоляк подчеркнул, что Владимир Зеленский сегодня единственный человек в Украине, который полностью владеет ситуацией, которая есть в стране и он прекрасно понимает все возможности страны. Президент Зеленский, как никто другой в Украине, прекрасно понимает все аспекты, которые происходят между двумя странами.

Подоляк отметил, поэтому встречи Зеленского и Путина есть ключевой для установления мира в Украине. Поэтому подготовка к такой встрече продолжается, к тому же у украинской стороны есть понимание с партнерами, которые также помогают такую встречу организовать. Есть немало стран, которые делают все возможное, чтобы горячая фаза войны в Украине была завершена как можно быстрее.

По словам советника главы ОП, главной причиной для встреч двух президентом должен стать итоговый документ, который должны наработать делегации Украины и РФ. Должна появиться своего рода "дорожная карта", которую можно будет обсуждать тет-а-тет на уровне глав государств и принимать решение.

Что касается конкретной даты, когда появится такая "дорожная карта" и, когда появится повод для встречи, то пока что об этом говорить сложно, потому что конкретной даты нет. 

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-60800551
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