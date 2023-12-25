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Подоляк озвучил "послание Украины" миру в 2024 году

Михаил Подоляк призвал к справедливому окончанию войны, заключающейся в проигрыше России.

сегодня, 15:10
Автор:
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Slava Kot
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Подоляк озвучил "послание Украины" миру в 2024 году

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился с речью, которую назвал "послание Украины миру в 2024 году". В нем украинский чиновник объясняет, почему нужно поддерживать Украину и критикует тех, кто против.

Михаил Подоляк опубликовал в социальной сети X отрывок собственного интервью, где спросил в партнеров Украины, что вы можете сделать, чтобы ваши дети были счастливы и могли жить. Готовы ли вы отойти в сторону, когда кто-нибудь придет и попытается их изнасиловать или убить.

"Тогда почему вы нам предлагаете это сделать. А если вы нам это не предлагаете, то почему вы тогда ведете разговоры, нужно ли страдать от россиян дальше?", — спрашивает Подоляк.

Советник главы ОП призвал поставить в этой войне справедливый финал. Но объяснил, при каких условиях он станет таким.

"Справедливый финал возможен только в одном случае: когда агрессор, убийца и преступник наказан. А это возможно, когда он проиграет", – говорит Михаил Подоляк.

Подоляк также подчеркнул, что одной из составляющих благосостояния будущего является его прогнозируемость, которая решается сегодня в войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский Франциску в рождественской речи упомянул об Украине. Понтифик призвал к миру в Украине, а из-за войны назвал украинский народ "страдающим".

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского назвали 6 стран ЕС, которые не присоединились к гарантиям безопасности Украины. К традиционной антиукраинской позиции Венгрии добавились Польша, Мальта, Хорватия, Австрия и Словакия.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1738560333105541128
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