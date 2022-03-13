Подготовка к блокаде: на сколько Киеву хватит продуктов

В столице Украины сформирован двухнедельный запас самых необходимых продуктов питания для двух миллионов киевлян, которые остались в городе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Киев. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что киевские власти заранее подготовились к тому, что ситуация в столице может ухудшиться, ведь российские войска вновь могут предпринимать попытку захвата главного рода Украины. При этом тем киевлянам, которые отказались покидать свои дома и остались в городе, волноваться не стоит. На случай ухудшения ситуации власти позаботились о том, чтобы был запас продуктов питания минимум на 2 недели. Власти проработали эти моменты с бизнесом и уже сейчас можно точно сказать, что в Киеве не прекратят свою работу магазины и аптеки, а цены в них будут на том же уровне, что и сейчас.

Отмечает, Киев благодарен как бизнесу, так и международным партнерам, которые сумели завести в столицу все самое необходимое для нормальной жизнедеятельности. Практически бесперебойная доставка продуктов питания осуществляется, как в маленькие, так и большие магазины столицы.

В КГГА добавили, в Киеве работаю банкоматы, выплачиваются все социальные выплаты.

В то же время, пока украинская столица живет в осаде украинские защитники укрепляют оборонительные сооружения вокруг Киева, в том числе на южных подступах к столице.

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