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Подготовка к блокаде: на сколько Киеву хватит продуктов

Два миллиона жителей, которые не покинули свои дома, не останутся один на один в случае ухудшения ситуации, отметили в КГГА

сегодня, 14:24
Автор:

Кравцев Сергей
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В столице Украины сформирован двухнедельный запас самых необходимых продуктов питания для двух миллионов киевлян, которые остались в городе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Подготовка к блокаде: на сколько Киеву хватит продуктов

Киев. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что киевские власти заранее подготовились к тому, что ситуация в столице может ухудшиться, ведь российские войска вновь могут предпринимать попытку захвата главного рода Украины. При этом тем киевлянам, которые отказались покидать свои дома и остались в городе, волноваться не стоит. На случай ухудшения ситуации власти позаботились о том, чтобы был запас продуктов питания минимум на 2 недели. Власти проработали эти моменты с бизнесом и уже сейчас можно точно сказать, что в Киеве не прекратят свою работу магазины и аптеки, а цены в них будут на том же уровне, что и сейчас.

Отмечает, Киев благодарен как бизнесу, так и международным партнерам, которые сумели завести в столицу все самое необходимое для нормальной жизнедеятельности. Практически бесперебойная доставка продуктов питания осуществляется, как в маленькие, так и большие магазины столицы. 

В КГГА добавили, в Киеве работаю банкоматы, выплачиваются все социальные выплаты. 

В то же время, пока украинская столица живет в осаде украинские защитники укрепляют оборонительные сооружения вокруг Киева, в том числе на южных подступах к столице.

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