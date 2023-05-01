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Поддержка в 14 миллиардов гривен: госпрограмма доступного кредитования аграриев набирает обороты

Почти четыре тысячи агрохозяйств получили более 14 миллиардов гривен по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9»

сегодня, 14:45
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Поддержка в 14 миллиардов гривен: госпрограмма доступного кредитования аграриев набирает обороты

Все больше фермеров выбирают госпрограмму «Доступные кредиты 5-7-9»

Уже более пяти тысяч фермеров к концу апреля текущего года решились активизировать собственную деятельность в период войны, благодаря Программам кредитования. На общую сумму – более 26 миллиардов гривен.


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Относительно наибольшего объема кредитов по разным программам, в лидерах аграрии таких регионов:

"Киевская – 6,6 млрд гривен; Винницкая – 3,2 млрд гривен, Днепропетровская – 2,1 млрд гривен; Кировоградская – 1,8 млрд гривен; Одесская – 1,6 млрд. гривен", — отмечают в Министерстве.

В то же время, самое щедрое финансирование по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" досталось таким областям, как:

"Винницкая – 1,6 млрд. гривен выделено для 499 хозяйств; Кировоградская – 1,5 млрд гривен – для 568; Одесская – 1,4 млрд гривен – для 367; Киевская – 1,2 млрд гривен – 278", — отмечают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Как добавим, вышеупомянутая программа позволяет упростить доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" фермеры могут получить кредитные средства в сумме до 90 млн грн.

Напомним, "Комментарии" писали, - миллионы людей в Украине оказались за чертой бедности : что дальше В результате 7,1 миллионов человек в Украине попали за черту бедности. А это каждый четвёртый украинец. Таким образом, ступень украинской бедности поднялась с 5,5% до 24,2% в 2022 году, что спровоцировало затруднительное положение для миллионов граждан Украины. Если в городе условия для жизни более или менее комфортны даже в период войны, то в селе — очень ощутимы последствия обнищания. Немалой проблемой там отсутствие рынка труда.



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Источник: https://minagro.gov.ua/news/ponad-14-milyardiv-griven-otrimali-agrogospodarstva-za-programoyu-dostupni-krediti-5-7-9
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