Поддерживают ли украинцы запрет УПЦ МП: сколько против

20 августа Верховная Рада приняла закон, предусматривающий запрещение деятельности религиозных организаций из стран-агрессоров. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследования компании Active Group выяснил, как к запрету УПЦ МП относятся украинцы.



Отношение украинцев к запрещению УПЦ МП. Фото из открытых источников

Согласно опросам Active Group, 11,3% украинцев положительно оценивают деятельность УПЦ МП в Украине. Из них 6,5% дали однозначно положительную оценку, а остальные 4,8% указали как скорее положительную. Отрицательно оценивает деятельность "московской церкви" 67,2% украинцев – 50,1% оценивают однозначно отрицательно, а 17,1% выбрали вариант скорее отрицательно.

Также Active Group спросили респондентов, поддерживают ли они запрет УПЦ МП в Украине. 75,9% положительно высказались по поводу запрета. Кроме того, 58,1% однозначно поддержали запрет "московской церкви", а еще 17,8% выбрали вариант скорее поддерживают. Запреты УПЦ МП в Украине не поддерживают 15,4% опрошенных. 7,2% указали, что скорее не поддерживают запрет, а 8,2% ответили, что однозначно против запрета Московского патриархата.

Как украинцы относятся к запрещению УПЦ МП. Опрос Active Group

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский отреагировал на запрет УПЦ МП в Украине. Понтифик призвал не запрещать церкви, в том числе и "московскую".

Также "Комментарии" писали об украинском народном депутате, поддержавшем во время голосования в Верховной Раде закон о запрете УПЦ МП, а его за это наказали в партии. Он был единственным избранником из депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", положительно проголосовавшей за запрет деятельности религиозных организаций из стран-агрессоров в Украине.