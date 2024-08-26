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Поддерживают ли украинцы запрет УПЦ МП: сколько против

Каждый 10 украинец положительно оценивает деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

сегодня, 14:33
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Автор:
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Slava Kot

20 августа Верховная Рада приняла закон, предусматривающий запрещение деятельности религиозных организаций из стран-агрессоров. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследования компании Active Group выяснил, как к запрету УПЦ МП относятся украинцы.

Поддерживают ли украинцы запрет УПЦ МП: сколько против

Отношение украинцев к запрещению УПЦ МП. Фото из открытых источников

Согласно опросам Active Group, 11,3% украинцев положительно оценивают деятельность УПЦ МП в Украине. Из них 6,5% дали однозначно положительную оценку, а остальные 4,8% указали как скорее положительную. Отрицательно оценивает деятельность "московской церкви" 67,2% украинцев – 50,1% оценивают однозначно отрицательно, а 17,1% выбрали вариант скорее отрицательно.

Также Active Group спросили респондентов, поддерживают ли они запрет УПЦ МП в Украине. 75,9% положительно высказались по поводу запрета. Кроме того, 58,1% однозначно поддержали запрет "московской церкви", а еще 17,8% выбрали вариант скорее поддерживают. Запреты УПЦ МП в Украине не поддерживают 15,4% опрошенных. 7,2% указали, что скорее не поддерживают запрет, а 8,2% ответили, что однозначно против запрета Московского патриархата.

Поддерживают ли украинцы запрет УПЦ МП: сколько против - фото 2

Как украинцы относятся к запрещению УПЦ МП. Опрос Active Group

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский отреагировал на запрет УПЦ МП в Украине. Понтифик призвал не запрещать церкви, в том числе и "московскую".

Также "Комментарии" писали об украинском народном депутате, поддержавшем во время голосования в Верховной Раде закон о запрете УПЦ МП, а его за это наказали в партии. Он был единственным избранником из депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", положительно проголосовавшей за запрет деятельности религиозных организаций из стран-агрессоров в Украине.



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