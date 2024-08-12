Более половины украинцев поддерживают проведение "референдума" относительно объявления независимости Курской Народной Республики (КурНР). Против такого референдума высказалась четверть украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование компании Active Group.



Как украинцы ставят в "референдум" за независимость КурНР. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, 60,3% украинцев в той или иной степени поддерживают проведение "референдума" относительно объявления независимости КурНР. Однозначно поддерживают проведение так называемого референдума на территории российской области 37% опрошенных. Еще 23,3% респондентов указали, что скорее бы поддержали проведение такого голосования.

Категорически против проведения "референдума" о независимости КурНР высказались 12,8% опрошенных. Еще 12,3% указали, что они скорее не поддержат голосование о независимости Курской Народной Республики. 14,8% украинцев затруднились ответить на вопрос.





Поддержат ли украинцы "референдум" по поводу объявления независимости КурНР

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах исследования проведенного компанией Active Group, которое показало, поддерживают ли украинцы бои в Курской области России. Как показал опрос, четыре из пяти украинцев поддерживают военную операцию Украины на Курщине.

Также "Комментарии" писали о российских срочниках, которые помогают украинским силам уничтожать кадыровцев в Курской области. Кроме российских срочников, также поддерживает украинских военных местное население, сдающее позиции чеченских боевиков Рамзана Кадырова. Они объясняют помощь Украине неприязнью к кадыровцам, ведь те издевались над российским населением.