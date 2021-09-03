Под Краматорском планируют построить новый аэропорт

В Краматорске Донецкой области будет новый аэропорт вместо уничтоженного аэропорта в Донецке. Планируется разместить его в 40 километрах от линии разграничения. Об этом рассказал глава областной администрации Донецкой области Павел Кириленко на пресс-брифинге 2 сентября.



Макет аэропорта в Краматорске, фото Донецкая ОГА

Впрочем, в администрации еще не определились с локацией аэропорта, ведь город расположен недалеко от зоны боевых действий. Пока рассматривают несколько локаций для строительства инфраструктуры, которая будет принимать пассажирские самолеты.

Государственная авиационная служба уже предоставила требования к техническим параметрам аэропорта. Среди возможных локаций старый неработающий аэропорт Краматорска, аэродром "Сармат" для военных самолетов.

Лучшим вариантом остается тот, где смогут садиться и военные, и гражданские самолеты, прибывающие со стороны Киева. Согласно проекту в аэропорту будет перрон для четырех самолетов, рулевая дорожка длиной в 1 километр, взлетно-посадочная полоса длиной в 2,5 км и шириной в 40 метров.



Также надо еще построить терминал, боксы для техники, служебные помещения, зал ожидания и прочее. В 2019 году рассматривали возможность восстановления старого аэропорта, однако там тоже нужно проводить капитальную реконструкцию.

Планировалось, что до 2021 года аэропорт заработает, впрочем, до сих пор ведутся подготовительные работы по получению разрешений и определению места строительства.



Ранее сообщалось, что еще один аэропорт планируют построить на границе с Запорожской областью, возле Мариуполя.

По словам городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, в июля 2021 года провели согласование локации. Процедура отвода земли под аэропорт продлится в течение года, поэтому начнут строительство, пожалуй, в 2023 году.

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