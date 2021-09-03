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Города будут разрушены: военный эксперт рассказал, на какой сценарий освобождения Донбасса армия никогда не согласится

Деоккупация подконтрольных боевикам Донецка и Луганска военным путем пока не рассматривается

сегодня, 08:30
Автор:

Кравцев Сергей

Деоккупация Донецка и Луганска, которые сегодня находятся под контролем пророссийских боевиков, военным путем пока что даже не рассматривается, поскольку в результате военной операции от этих городов не останется и следа, они полностью будут разрушены, погибнет много мирного населения. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью сайту "Обозреватель" высказал военный эксперт, полковник Владислав Селезнёв. 

Города будут разрушены: военный эксперт рассказал, на какой сценарий освобождения Донбасса армия никогда не согласится

Донецк Фото из открытых источников

По его словам, украинские защитники не будут проводить военную операцию на тех территориях, где много мирного населения. А, если поразмыслить чисто логически, то весь Донбасс – это густонаселённая агломерация. Поэтому повторение чеченского варианта, когда начались атаки на города, где проживало мирное население, и фактически война шла в городах среди мирной жизни, для Донбасса невозможно. В таком случае город можно только взять под свой контроль только, если в нём погибнет приличное количество мирного населения, потому что разрушенный город априори несет в себе риски для жизни.

Эксперт подчеркнул, такой вариант власти Украины даже не рассматривают, но вполне могут быть тактические эпизоды и некоторые наступления украинской армии, как ответ на попытки российских боевиков атаковать украинских военных. Украинская армия может на контратаках проводить наступление.

Читайте на "Комментариях" — Киеву нужно быть готовым молниеносно ввести миротворческую миссию на ту часть Донбасса, которая сегодня находится под контролем Москвы. Кремль захочет покинуть Донбасс, сохранив лицо. Такое заявление сделал вице-премьер Алексей Резников.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/donetsk-i-lugansk-buli-b-zrujnovani-vschent-seleznov-nazvav-umovu-nastupu-zsu.htm?_ga=2.213889552.50723510.1630294204-1188607832.1601300310&_gl=1*1ny2iov*_ga*MTE4ODYwNzgzMi4xNjAxMzAwMzEw*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMDYzNzg
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