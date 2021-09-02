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В правительстве предупредили - нужно быть готовыми к введению миротворцев на Донбасс

Кремль тратит в год до 5 млрд. долларов. За семь лет это 35 млрд. долларов

сегодня, 21:00
Автор:

Кравцев Сергей

Российская оккупация украинского Донбасса прекратится только в том случае, если Кремль поймет, что сумма затрат на удержание оккупированных территорий превышает выгоду от этого. В таком случае Киеву нужно быть готовым оперативно ввести миротворческую миссию в Донецкую и Луганскую области. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью "LIGA.net" заявил вице-премьер Алексей Резников.

В правительстве предупредили - нужно быть готовыми к введению миротворцев на Донбасс

Миротворцы Фото: glavcom.ua

По его информации, всего из государственной казны Москве приходится выделать примерно по 5 миллиардов долларов в год на содержание ОРДЛО. Если посчитать, то за 7 лет оккупации получается внушительная сумма – 35 миллиардов "зеленых". 

По словам Резникова, на первый взгляд может показаться, что для страны, которая торгует нефтью и газом, эта сумма – не такие уж и большие деньги, но это только на первый взгляд, потому как в Кремле сидят не транжиры, а довольно прагматичные люди. Наверняка, давно уже есть мысли относительно того, как вывести войска из Донбасса, но при этом сохранить лицо.

Вице-премьер считает, что Украине нужно быть на чеку и очень оперативно ввести миротворцев, как только Россия начнет ослаблять свое присутствие на востоке Украины. Резников уверен, если этого не сделать, то россиян полностью оттуда никогда не выбить. 

Алексей Резников напомнил, что Москва давно уже забрасывала предложение относительно того, чтобы разменять вывод войск из Донбасса на признание Крыма территорией России, но такие предложения не имеют шансов быть принятыми. Независимо от фамилии президента Украины, ни один человек на это не пойдет, не рискнет принять такое решение.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия подготавливает Крым к развертыванию там ядерного оружия, – Алексей Резников.


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Источник: https://www.liga.net/ua/politics/interview/aleksey-reznikov-mir-menyaetsya-a-s-nim-i-perspektivy-rossii-kak-strany-benzokolonki
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