Под Киевом уничтожен опорный пункт россиян: много сожженной техники, десятки убитых

Украинские защитники освободили Лукьяновку под Киевом, уничтожили опорный пункт оккупантов, ликвидировали 40 захватчиков, других ищут. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава терробороны Киева Петр Кузык.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Глава терробороны Киева рассказал, что последние несколько суток есть определенные успехи ВСУ вблизи Киева. Вражеские силы начинают оттеснять, давая сильный отпор противнику.

"По левому берегу вчера в районе Барышевки было успешное наступление на населенные пункты, например, Лукьяновка. Он полностью освобожден", – отметил Петр Кузык.

По его словам, в освобожденной Лукьяновке был обустроен опорный пункт российских войск. В одном месте было сосредоточено несколько сотен оккупантов, много техники и боеприпасов. Большинство техники было подбито и ликвидировано. Часть техники удалось захватить в качестве боевых трофеев.

Что касается потерь врага в живой силе, то по подтвержденной информации удалось ликвидировать 40 российских оккупантов. Большинство в рассыпную сбежало в леса. Спецоперация ВСУ продолжается, сбежавших оккупантов ищут, если они не будут сдаваться в плен, то по ним будет открыт огонь на поражение.

Петр Кузык также рассказал, что Украина существенно увеличила количество военной техники, в частности, танков, бронемашин. Некоторые из них удалось захватить в качестве боевых трофеев, другую часть удалось отремонтировать.

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