Под каким номером выступят Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении 2024

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Черновалова Кристина
Под каким номером выступят alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении
По словам организаторами конкурса, расписание выступлений было внимательно продумано и объявлено заранее, чтобы каждый участник имел возможность подготовиться к своему номеру со всей серьезностью и ответственностью. Реперка Alyona Alyona поделилась своими впечатлениями о жеребьевке, отметив, что номер пять для нее счастлив. Ее оптимизм и вера в успех выступления вдохновляют не только фанатов, но и более широкую аудиторию, которая с нетерпением ожидает их выступление.
"Для меня 5 – это счастливое число. Я люблю цифру 5. Дай Бог, чтобы все было супер-пупер и классно! Мы в это искренне верим", – радостно сказала реперка Аlyona Аlyona.
Jerry Heil также не скрывает энтузиазма от результатов жеребьевки. Призывая голосовать за них.
"Теперь вы знаете! 7 мая голосуйте за номер 5 в первом полуфинале "Евровидения-2024", — сказала она.
Евровидение 2024 года, которое пройдет 7, 9 и 11 мая. Участие в этом конкурсе – это всегда большая честь и ответственность для каждого исполнителя, ведь это не только возможность представить свою страну на международной арене, но и уникальный шанс заявить о себе как о талантливом артисте.
Отметим, что по состоянию на последние обновления на вершине букмекерских рейтингов размещается Хорватия с певцом Baby Lasagna, чья композиция "Rim Tim Tagi Dim" поражает своей оригинальностью и мелодичностью. Песня уже успела завоевать сердца слушателей и критиков, что отразилось в ее лидирующих позициях в прогнозах победы.
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