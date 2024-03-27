Под каким номером выступят Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении 2024



















Alyona Alyona & Jerry Heil готовятся выйти на главную сцену европейской музыкальной арены. Согласно последним сообщениям от Общественного Евровидения, этот дуэт должен выступить под пятым номером во время первого полуфинала Евровидения 2024 года.

Под каким номером выступят alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении

По словам организаторами конкурса, расписание выступлений было внимательно продумано и объявлено заранее, чтобы каждый участник имел возможность подготовиться к своему номеру со всей серьезностью и ответственностью. Реперка Alyona Alyona поделилась своими впечатлениями о жеребьевке, отметив, что номер пять для нее счастлив. Ее оптимизм и вера в успех выступления вдохновляют не только фанатов, но и более широкую аудиторию, которая с нетерпением ожидает их выступление.

"Для меня 5 – это счастливое число. Я люблю цифру 5. Дай Бог, чтобы все было супер-пупер и классно! Мы в это искренне верим", – радостно сказала реперка Аlyona Аlyona.

Jerry Heil также не скрывает энтузиазма от результатов жеребьевки. Призывая голосовать за них.

"Теперь вы знаете! 7 мая голосуйте за номер 5 в первом полуфинале "Евровидения-2024", — сказала она.





Евровидение 2024 года, которое пройдет 7, 9 и 11 мая. Участие в этом конкурсе – это всегда большая честь и ответственность для каждого исполнителя, ведь это не только возможность представить свою страну на международной арене, но и уникальный шанс заявить о себе как о талантливом артисте.

Отметим, что по состоянию на последние обновления на вершине букмекерских рейтингов размещается Хорватия с певцом Baby Lasagna, чья композиция "Rim Tim Tagi Dim" поражает своей оригинальностью и мелодичностью. Песня уже успела завоевать сердца слушателей и критиков, что отразилось в ее лидирующих позициях в прогнозах победы.

