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Под Черниговом от вражеского снаряда погиб супруг нардепа Стефанишиной

Без отца остались две дочери – Влада и Валерия

31 марта 2022, 13:02
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", нардеп Ольга Стефанишина сообщила в Facebook о гибели своего мужа. Мужчина, пытаясь спасти людей, погиб от российского снаряда на Черниговщине.

Под Черниговом от вражеского снаряда погиб супруг нардепа Стефанишиной

Ольга Стефанишина. Фото: Facebook/olga.stefanishina

Ольга Стефанишина – специалист в сфере защиты прав пациентов. Она в 2019-м году была избрана народным депутатом от партии "Голос". Как народный депутат всегда занимала и занимает активную проукраинскую позицию.

"Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно. Сука война", — написал нардеп.

Напомним, вчера под Черниговом российские оккупанты расстреляли колонну волонтеров. По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, огонь открыли по пяти автобусам с волонтерами, которые пытались попасть на оккупированную территорию, чтобы эвакуировать людей.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал мировую общественность жестко наказать Россию за ее преступления против человечности и развязанную войну против Украины. Президент привел пример 2014-го года, когда на аннексию Крыма и оккупацию части украинского Донбасса мир ответил инертно и очень сдержанно. 

Также издание "Комментарии" сообщало – эксперты в эксклюзивном интервью высказали свой прогноз – возможна ли встреча президентов Украины и России в ближайшем будущем. Есть ли основания, сто какая-то из сторон переговоров согласиться на компромисс и огонь в Украине прекратится. 



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Источник: https://www.facebook.com/100000559323434/posts/5632366206791968/
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