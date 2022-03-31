Под Черниговом от вражеского снаряда погиб супруг нардепа Стефанишиной

Как передает портал "Комментарии", нардеп Ольга Стефанишина сообщила в Facebook о гибели своего мужа. Мужчина, пытаясь спасти людей, погиб от российского снаряда на Черниговщине.

Ольга Стефанишина. Фото: Facebook/olga.stefanishina

Ольга Стефанишина – специалист в сфере защиты прав пациентов. Она в 2019-м году была избрана народным депутатом от партии "Голос". Как народный депутат всегда занимала и занимает активную проукраинскую позицию.

"Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно. Сука война", — написал нардеп.

Напомним, вчера под Черниговом российские оккупанты расстреляли колонну волонтеров. По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, огонь открыли по пяти автобусам с волонтерами, которые пытались попасть на оккупированную территорию, чтобы эвакуировать людей.



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