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Почти весна: синоптики сообщили, когда в Украину придет тепло

В Украину снова идет тепло

9 января 2023, 22:30 comments1377
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Автор:

Лиля Воробьева

После рождественских морозов в украинские регионы возвращается теплая погода. Прогнозисты обнародуют свои прогнозы об оттепели и +10 градусов тепла, потому что к нам зайдут воздушные массы из далекой Африки.

Почти весна: синоптики сообщили, когда в Украину придет тепло

В Украину идет тепло (фото из открытых источников)

На рождественские праздники в украинских регионах царили морозы, это естественно для наших территорий. Но уже с 13 января воздушные массы будут сменять друг друга, поэтому будем иметь теплую весну в разгар зимней поры.

Как утверждает народный синоптик Станислав Щедрин, на подавляющем большинстве европейской территории будет царить аномально теплая для зимней поры погода. Именно в это время в нашей стране возможна температура с плюсами, в частности от +8 до +10 градусов.

Прогнозы, обнародованные на погодных сайтах, отличаются от прогнозов народных наблюдателей. Так, специалисты Gismeteo утверждают, что с 13 января потеплеет. Вместе с тем колебания температуры будут небольшими, прогнозируют только+ 5 градусов тепла.

При этом теплые воздушные массы принесут дожди и мокрый снег, хотя солнечные дни тоже будут.

Прогнозисты Укргидрометцентра тоже говорят о небольших плюсах температуры. Как они говорят, теплее всего посреди января будет в юго-западных регионах нашей страны: на этих территориях будет плюсовать от +3 до+ 9 градусов.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Украину идет циклон Axel . С 5 января в нашей стране существенно изменится погода. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в Украину придет скандинавский циклон Axel. Он придет к нам с осадками и сильным ветром. Как прогнозирует Диденко, осадки будут умеренные, в южных регионах — небольшие. В восточных регионах дожди и мокрый снег пройдут 5 января уже во второй половине дня и вечером.


 



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Источник: https://youtu.be/SWHW4kFkwn8
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