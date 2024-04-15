Почти половина населения мира надеется на лучший 2024 год: опрос

Многие в мире надеются на лучший год по сравнению с предыдущими, хотя среди людей остаются опасения по поводу экономических трудностей и геополитических конфликтов. По результатам последнего исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сотрудничестве с международным институтом Gallup International, примерно 40% опрошенных по всему миру выражают надежду на улучшение ситуации в мире в следующем году, в то время как почти 25% настроены пессимистично.

Около 40% людей во всем мире ожидают, что 2024 год станет лучше, чем предыдущий

Этот опросный проект End of Year, который был начат еще в 1977 году, в этом году охватил более 40 тысяч респондентов в 41 стране. Согласно данным, глобальные надежды на мир сокращаются.

Украина показывает более оптимистичные настроения по сравнению с большинством других стран. Так, 26% украинцев ожидают более мирного года, а почти каждый второй — улучшения общих условий жизни. В то же время, в Западной Европе наблюдается значительно большая обеспокоенность в следующем году.

По словам экспертов, на такие отличия в настроениях влияют как внутренние, так и международные факторы. Наиболее положительные ожидания выражают жители стран Глобального Юга и Дальнего Востока, в частности в Афганистане и Индонезии положительные ответы составили до 68%.

Исследование также акцентирует внимание на тревожных тенденциях во многих регионах, что может сигнализировать о необходимости глобальных усилий для укрепления экономической стабильности и международной безопасности. Учитывая вызовы, которые принес 2023 год, рост оптимизма в отдельных странах может указывать на постепенную адаптацию к изменяющимся условиям глобализированного мира.

Напомним, что, несмотря на третий год войны, большинство украинцев считают , что победой в войне против России станет освобождение всех территорий Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты социологического исследования компании Active Group.