Почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать гроз и осадков

На территории страны в связи с ухудшениями погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Нелетная погода ожидается практически во всех регионах Украины. Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение - фото из открытых источников

"До конца суток 29 июня в Украине, кроме большинства южных областей, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в стране объявлен I уровень опасности, желтый. Также в столице и в Киевской области ожидается гроза, местами шквал 15-20 м/с.





Напомним, что Укргидрометцентр опубликовал информацию о том, какой будет погода в июле. Читайте дальше, чтобы узнать, когда будут осадки и какую температуру ожидать, прогноз погоды в Украине в июле 2021. Эксперты из Укргидрометцентра заявляют, что второй месяц лета будет достаточно жарким, хотя уже в конце месяца можно ожидать небольшое похолодания и даже холодные дожди.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что столица Российской Федерации столкнулась с серьезными последствиями непредвиденного стихийного бедствия. Начиная с понедельника, 28 июня, Москва оказалась во власти проливных дождей, что пришли в город благодаря очередному циклону. Различные российские СМИ сообщают, что это непогода принесла одни из самых масштабных разрушений за несколько последних лет.

Мощность ливней была настолько сильной, что вода практически сразу заполнила не только маленькие, то и центральные московские улицы. Ливневки не справлялись с количеством осадков, поэтому часть дождевой воды "проложила" себе выход в метро. Из-за этого движение на нескольких ветках московской подземки было временно приостановлено.





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