logo
Русский Українська

BTC/USD

35826.63

ETH/USD

2174.16

LTC/USD

144.96

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать гроз и осадков
commentss НОВОСТИ Все новости

Почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать гроз и осадков

В стране объявлен I уровень опасности

сегодня, 14:42
Автор:

Елизавета Черных

На территории страны в связи с ухудшениями погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Нелетная погода ожидается практически во всех регионах Украины. Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. 

Почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать гроз и осадков

Почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение - фото из открытых источников

"До конца суток 29 июня в Украине, кроме большинства южных областей, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в стране объявлен I уровень опасности, желтый. Также в столице и в Киевской области ожидается гроза, местами шквал 15-20 м/с. 

Почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать гроз и осадков - фото 2

Напомним, что Укргидрометцентр опубликовал информацию о том, какой будет погода в июле. Читайте дальше, чтобы узнать, когда будут осадки и какую температуру ожидать, прогноз погоды в Украине в июле 2021. Эксперты из Укргидрометцентра заявляют, что второй месяц лета будет достаточно жарким, хотя уже в конце месяца можно ожидать небольшое похолодания и даже холодные дожди.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что столица Российской Федерации столкнулась с серьезными последствиями непредвиденного стихийного бедствия. Начиная с понедельника, 28 июня, Москва оказалась во власти проливных дождей, что пришли в город благодаря очередному циклону. Различные российские СМИ сообщают, что это непогода принесла одни из самых масштабных разрушений за несколько последних лет. 

Мощность ливней была настолько сильной, что вода практически сразу заполнила не только маленькие, то и центральные московские улицы. Ливневки не справлялись с количеством осадков, поэтому часть дождевой воды "проложила" себе выход в метро. Из-за этого движение на нескольких ветках московской подземки было временно приостановлено.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/pochti-po-vsey-ukraine-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-gde-ozhidat-nepogody-karta-sinoptik-11466421.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ