Почти 220 млн грн на зарплаты чиновников Кропивницкого: сколько потратили на премии и надбавки

В Кропивницком на оплату труда работников городского совета и его исполнительных органов в 2026 году предусмотрено почти 220 млн грн. Об этом говорится в ответе горсовета на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Зарплаты чиновников Кропивницкого

Согласно предоставленным данным, общий фонд оплаты труда на этот год составляет 219 млн 738,8 тыс. грн. Фактические расходы за первые восемь месяцев составили 134 млн. 726,4 тыс. грн.

Из этой суммы на премии направили 39 млн. 385,3 тыс. грн. Еще 30 млн 145,3 тыс. грн составили надбавки, а на другие выплаты потратили 30 млн 712,2 тыс. грн.

Таким образом, только на премии, надбавки и другие выплаты за январь-август пришлось более 100 млн. грн. В то же время, в ответе горсовета эти категории приведены отдельно от общей суммы фактических расходов на оплату труда.

В городском совете сообщили, что в течение 2026 года ежемесячную зарплату более 50 тыс. грн получали семь работников.

К перечню должностей, которые назвал горсовет, входят секретарь городского совета, заместители городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов, управляющий делами исполнительного комитета и староста Новенского старостинского округа.

При этом, по информации горсовета, среди работников совета и его исполнительных органов не было тех, кто в 2026 году получал ежемесячную зарплату более 75 тыс. грн. или более 100 тыс. грн.

Ответ касается бюджетных назначений на весь 2026 год и фактических расходов только за первые восемь месяцев. Отдельных данных о средних зарплатах по должностям или помесячной динамике выплат в предоставленной информации нет.

Также издание "Комментарии" сообщало — сотни миллионов на зарплаты и "секретные" премии: сколько стоят чиновники Хмельницкого во время войны.