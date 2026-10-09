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Майже 220 млн грн на зарплати чиновників Кропивницького: скільки витратили на премії та надбавки

У бюджеті громади на 2026 рік передбачили 219,7 млн грн на оплату праці працівників міськради та її виконавчих органів

9 жовтня 2026, 16:37
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Кравцев Сергей

У Кропивницькому на оплату праці працівників міської ради та її виконавчих органів у 2026 році передбачили майже 220 млн грн. Про це йдеться у відповіді міськради на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Майже 220 млн грн на зарплати чиновників Кропивницького: скільки витратили на премії та надбавки

Зарплати чиновників Кропивницького

Згідно з наданими даними, загальний фонд оплати праці на цей рік становить 219 млн 738,8 тис. грн. Фактичні видатки за перші вісім місяців склали 134 млн 726,4 тис. грн.

Із цієї суми на премії спрямували 39 млн 385,3 тис. грн. Ще 30 млн 145,3 тис. грн становили надбавки, а на інші виплати витратили 30 млн 712,2 тис. грн.

Таким чином, лише на премії, надбавки та інші виплати за січень–серпень припало понад 100 млн грн. Водночас у відповіді міськради ці категорії наведені окремо від загальної суми фактичних видатків на оплату праці.

У міській раді повідомили, що протягом 2026 року щомісячну зарплату понад 50 тис. грн отримували семеро працівників.

До переліку посад, які назвала міськрада, належать секретар міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконавчого комітету та староста Новенського старостинського округу.

При цьому, за інформацією міськради, серед працівників ради та її виконавчих органів не було тих, хто у 2026 році отримував щомісячну зарплату понад 75 тис. грн або понад 100 тис. грн.

Відповідь стосується бюджетних призначень на весь 2026 рік і фактичних витрат лише за перші вісім місяців. Окремих даних про середні зарплати за посадами або помісячну динаміку виплат у наданій інформації немає.

Також видання "Коментарі" повідомляло – сотні мільйонів на зарплати та "секретні" премії: скільки коштують чиновники Хмельницького під час війни.



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