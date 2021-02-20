Почтение памяти Небесной Сотни: в Киеве засияли «Лучи Достоинства» (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве проводится чествование Героев Небесной Сотни — в седьмую годовщину самых кровавых расстрелов участников Революции Достоинства. В рамках торжественных мемориальных мероприятий на территории Аллеи Героев Небесной Сотни начала работу тематическая инсталляция. Как сообщает "Укрінформ", ночное небо столицы осветили сто Лучей Достоинства.

Сто "Лучей Достоинства" засияли 20 февраля в Киеве. Фото: Укрінформ

Инсталляция работает сразу на трех локациях. Символическое зажжение лучей произошло под музыкальное сопровождение — песню "Гей, плине кача", которая в Революцию Достоинства стала своеобразным гимном-прощанием с погибшими активистами Евромайдана.

Проект "Лучи Достоинства" призывает украинцев не забывать о Героях Небесной Сотни и символизирует души невинно убиенных во время революции 2013-2014 годов, улетевшие на небо.

Дополнительно сообщается, что в течение всего дня киевляне и гости города посещают Майдан Независимости и тематическую аллею, чествуя подвиг евромайдановцев. Зажженные лампадки, цветы, молитвы — все это сопровождает символизм события.

По словам директора Музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло, после окончания Евромайдана "Лучи Достоинства" несколько лет не зажигались по разным причинам. В этом году традицию решили вернуть в обязательном порядке.

"Особенность их в том, что есть еще и звуковое сопровождение, музыка, которую написал Роман Коляда в пределах проекта "Характеры достоинства", — подчеркнул Пошивайло.

Следует добавить, что президент Украины Владимир Зеленский общей с женой Еленой и представителями правительства почтил память Небесной Сотни еще утром.

Напомним, накануне мемориальной дать "Комментарии" пообщались с экспертами, чтобы выяснить, сделало ли украинское общество выводы из Революции Достоинства.

Также на портале можно узнать, когда в Украине наконец начнут выносить приговоры в отношении убийств активистов Евромайдана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!