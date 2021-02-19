День Героев Небесной сотни: почему украинское общество снова выглядит расколотым

20 февраля отмечается День Героев Небесной сотни. Какие важные выводы Украина сделала после событий Евромайдана, а какие – так и не смогла? Почему общество, сплотившееся после начала российской агрессии, сейчас снова выглядит расколотым? Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? "Комментарии" искали ответы вместе с экспертами.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Запрос на обновлении власти был и есть"

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко считает, что неправильно говорит о расколе общества. Скорее – о разности мнений. Что нормально для демократической страны.

"Согласно исследованию, проведенному Active Group в январе 2021 года, 32,3% респондентов сказали, что Революция Достоинства, которая состоялась 2014-м, была борьба граждан за свои права. 20,6% назвали это стихийным протестом населения. 14,7% видят в тех событиях борьбу элит за власть, 21,2% — государственный переворот, 11,3% — не определились с ответом. Примерно одинаковое количество граждан (около 40% с той и другой стороны) поддержали или скорее поддержали бы сейчас события Революции Достоинства – и наоборот. Но эти данные не говорят о расколе общества. Оно просто имеет разные мнения. Мы же не говорим о расколе общества, если кому-то нравится куртка, а кому-то — пальто. У нас — большая страна, многомиллионное население с разными мнениями, в том числе по поводу исторических событий. Есть попытка переоценить те или иные события, переосмыслить. И это нормально", — уверен Андрей Еременко.

По его мнению, раскол у нас был, когда началась российская агрессия – и часть населения ее поддержала.

"Но раскол государства, украинцев как нации был преодолен благодаря консолидации перед общим врагом. Еще больше мы объединились, увидев, какой ад устроили Россия на нашей земле, которую захватила. Минимальные зарплаты, уничтоженные предприятия, экологические проблемы, комендантский час", — перечисляет эксперт реалии ОРДЛО.

Размышляя над выводами после Евромайдана, Андрей Еременко одним из важнейших назвал понимание того, что не справляющуюся со своими функциями или тяготеющую к авторитаризму власть можно и нужно обновлять.

"К сожалению, пока мы научились обновлять только по личностям, но не по сути. Запрос на обновлении власти был и есть. Но даже выбирая принципиально новых людей, мы не меняем ничего по сути. Проблема в том, что мы не научились требовать структурных изменений от власти. Не просто, чтобы не воровали – а КАК сделать, чтобы не воровали. Мы даем невнятный запрос водителю (высшей законодательной, исполнительной власти). И он, пытаясь выполнить невнятный запрос, везет нас непонятно куда. У нас так и нет понимая – что мы строим? Социализм? Капитализм? Либертарианство? И даже дискуссии об этом нет. А потому у государств нет четкого направления движения", — подчеркивает эксперт.

Важным выводом Евромайдана стало понимание пользы взаимопомощи, считает Андрей Еременко.

"Пик взаимопомощи был на Майдане, во время волонтерства в первые годы российской агрессии. Мы увидели рост гражданского общества. Сейчас это выражается, когда активисты (а их всё больше) консолидируются и убеждаю мэр залатать яму на дороге. Решить другую важную на местном уровне проблему. Начали создаваться общественные бюджеты. Осуществляется более жесткий контроль за действиями властей. Люди готовы бороться за свои права и свободу. Многому мы только учимся. Но многие важные уроки уже усвоили", — уверен эксперт.

"История двух Майданов — это о стремлении иметь субъектность и суверенность"

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний отмечает, что и первый (2004), и второй (2013-2014) Майданы — это было не о Ющенко и Януковиче, не об интересах США и России. История двух Майданов — это о стремлении иметь субъектность и суверенность. В первую очередь, легитимизировать необходимость государства в своих глазах, уверен эксперт.

"За века украинцы научились жить и развиваться в безгосударственном пространстве. Не многим народам в этом мире удалось, имея тотальную зависимость от других государственных народов, сформировать собственную идентификацию — и иметь значительный прогресс, равный тем, с кем украинцы находились в общем государстве. Именно поэтому Революция Достоинства является этапом государствостроительства. Мы в который раз пытаемся доказать себе необходимость и преимущества государства, которые так и не научились видеть. Нам трудно понять, что лучше платить налоги, а не давать конверты (так, мол, лучше отслеживать движение средств и преимущества, которые получаем, чем через общий кошелек общества). Именно поэтому в стране так чувствуется прогресс общества и такое жесткое отставание государства", — подчеркивает Юрий Подорожний.

По его словам, украинцы недовольны государством, как молодая семья — родительской хрущевкой, которую они получили в наследство.

"Вроде — и жилье есть, и детство здесь прошло, и места всегда всем хватало, а жить как-то стало трудно, воздуха не хватает. Общество никак не может нащупать путь модернизации государства, поскольку до сих пор не понимает его необходимости, — поясняет эксперт. – И когда в 2014 году Россия напала на Украину, именно общество отреагировало на угрозы. Государство же растерянно наблюдало, даст ли ему общество тот уровень легитимности, чтобы можно было стрелять в ответ. Потому что на выстрел первыми не хватило мужества — из-за боязни неодобрения таких действий обществом".

Юрий Подорожний уверен: именно потому, что на Майдане погибли люди, вся страна, от запада до востока, смогла объединиться перед угрозой стать частью "русского мира".

"Расколотое украинское общество, растерзанное по языковым, церковным, политическим, культурным изломам, нашло свою объединительную идею. Вся страна почувствовала угрозу их идентичности вне Украины. Той Украины, которую себе представляют во Львове или в Харькове, в Житомире или Одессе… Оказалось, что нет противоречия находиться в одном окопе и отстреливаться от пуль противника. Но самое главное, что их и не было. Просто политики нас пытаются постоянно в этом убеждать. Им так легче. Они ищут несложные решения, которые каждый раз приводят к страшным потрясениям", — подчеркивает эксперт.

По его мнению, украинцы должны понять — зачем каждому из нас нужно государство.

"Жить вместе, имея хорошую армию, толстый кошелек, хорошее образование и медицину возможно только тогда, когда мы будем иметь сильное государство, которое будем любить так же, как свою страну. Именно тогда, и в этом я идеалистически убежден, мы научимся делегировать властные полномочия лучшим из нас, а не тому барахлу, которое сегодня у власти (и не имеет значения — это недоделанные патриоты, новые безликие лица или пророссийская/проамериканские ставленники). В этом, наверное, и есть главный урок Революции Достоинства, которая еще на шаг приблизила нас к коллективному пониманию — зачем украинцам Украина", — резюмирует Юрий Подорожний.

Напомним, Верховная Рада Украины признала Революцию Достоинства 2013-2014 годов одним из основных моментов становления Украины за годы независимости.

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