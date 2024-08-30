Почему зарплаты руководства ГП Леса Украины скрывают от украинцев: с чем это может быть связано

Зарплаты госслужащих, топ-менеджмента на государственных предприятиях всегда в центре внимания. Однако, несмотря на увеличение общественного интереса к финансовой прозрачности государственных предприятий, руководство "Лесов Украины" продолжает держать в тайне информацию о зарплатах своих топ-менеджеров из-за "законных ограничений" и условий военного положения. Журналисты портала "Комментарии" направили запрос на предприятие, чтобы узнать размер ежемесячных зарплат, включая оклады, надбавки и премии, генерального директора, исполнительного директора и директоров департаментов за период с января по июль 2024 года. Однако большинство запрашиваемой информации осталось недоступной. Почему размер зарплаты руководства госпредприятия держат за семью замками? Как это может нанести вред стране во время войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ГП Леса Украины. Фото: из открытых источников

Кое-кто забыл, что является менеджером и слугой украинского народа

Экономист, председатель движения #SaveФЛП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич отметил, что с самого начала государственные учреждения, государственные предприятия игнорировали простых граждан, затем общественные организации, теперь пришла очередь журналистов.

"Безнаказанность порождает преступность. И это правило сейчас лучше демонстрируется через деятельность всех наших государственных институтов. В данном случае речь идет о государственном предприятии Леса Украины. Аналогичная ситуация будет связана с подавляющим количеством государственных предприятий и учреждений. Потому что сейчас никто не контролирует их. Закон об обращении граждан не выполняется и даже запросы от журналистов откровенно игнорируются", – отметил Сергей Доротич.

По его словам, всем известно, как характерно властям реагировать на запросы журналистов. И та манера, тот стиль не может быть присущ не только высокопоставленным должностным лицам, он не может быть присущ любому воспитанному человеку.

"Превосходство еще никого не делало выше и лучше. Следовательно, это пример всем государственным чиновникам, как можно себя вести. Фактически между строчками посылать, игнорировать и тебе за это ничего не будет. К сожалению, некоторые представители власти становятся паразитарной надстройкой над украинским обществом, паразитируют, мародерят даже во время полномасштабной войны. Государственная власть, руководители государственных предприятий должны быть полностью подотчетны. Они являются менеджерами и слугами украинского народа, а по факту выходит, что слугами украинского народа являются токари, пекари, журналисты, предприниматели. А государственные чиновники, дававшие присягу служить народу Украины, не служат не защищают Родину, а прячутся за нашими спинами. Подотчетность должна быть обязательна, тем более, что мы слышим, что у нас на три года замораживаются социальные выплаты и при этом государственным чиновникам зарплаты увеличиваются. Это далеко от здравого смысла и я надеюсь, что придет такое время, что принимающие такие решения будут отвечать по всей строгости закона", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Зарплаты менеджмента госпредприятий должны быть привязаны к рыночной величине

Учредитель "Студии Здорового Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович считает, что зарплата как руководителей государственных предприятий, так и зарплата госслужащих и всех работников бюджетной сферы — это основа справедливости в обществе.

"Не может быть, чтобы зарплата госслужащего или работника государственного предприятия, государственного банка отличалась в десятки или сотни раз от средней зарплаты по рынку. И во всех развитых странах сетка зарплат привязана к прожиточному минимуму, и тогда не более чем в 10 раз может отличаться от минимальной выплаты. Вот сейчас у нас минимальная пенсия – один прожиточный минимум. И максимальная зарплата в государстве, например, зарплата президента, может быть, как 10 минимальных пенсий. Везде есть такая сетка – и в Польше, и в Соединенных Штатах. Где в шесть раз, где в восемь... В США в 10 раз. Это залог справедливости. Если приходит какой-то судья и у него сразу в законе написано, что он получает 75 прожиточных минимумов, то это сразу человек, оторванный от общества. А чиновники и работники государственных предприятий должны быть жестко привязаны к уровню жизни, потому что именно они создают уровень жизни", – отметил эксперт.

Что касается ГП Леса Украины, то, по мнению Павла Себастьяновича, это вообще бессмысленно, что этой организации было отдано 6 млн гектаров леса.

"Они не платят за лес, не платят за землю и никто не знает, куда они этот лес девают и сколько они его перерабатывают, сколько в конечном итоге они зарабатывают. Это просто частная лавочка. Или, например, взять зарплату директора Укрпочты – 80 000 долларов в месяц. В той же Литве есть Торговый порт – огромная организация, директор которой получает в месяц 5000 евро. А в Польше члены наблюдательных советов получат по 500 евро в месяц. У нас же почему члены наблюдательных советов получают миллионы! Это просто хищение национального богатства. Поэтому я считаю, что все зарплаты менеджмента государственных предприятий, в том числе ГП Леса Украины, должны быть привязаны к рыночной величине либо к прожиточному минимуму по стране, либо к средней зарплате в частном секторе", – подытожил эксперт.

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