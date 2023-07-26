Почему всплыли скандалы с военкомом Борисовым и нардепом Аристовым – как отреагировал Зеленский

На фоне скандалов со стремительным обогащением во время войны теперь уже экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования Евгения Борисова, а также мальдивской "командировкой" нардепа из фракции "Слуга народа" Юрия Аристова, президент Украины Владимир Зеленский выступил с жесткой критикой их и им подобным. В вечернем обращении 25 июля он раскритиковал военкомов, судей и депутатов, которые думают, что "война где-то там, где-то далеко от них", подчеркнув, что острова и курорты во время войны, а также заработок в "военкомате" и взятки в судах – это предательство государственных принципов и интересов общества. Почему два этих резонансных случая стали достоянием общественности лишь после журналистских расследований? Искренен ли Зеленский в своем негодовании? Могут ли массово полететь головы и начаться посадки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экс-военком Евгений Борисов. Фото из открытых источников

Таких резонансных случаев в стране даже не десятки, а сотни

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

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"Если быть объективными, вряд ли следует говорить о журналистских расследованиях. Нет у журналистов таких возможностей. Вероятнее всего, спецслужбы (неизвестно пока какой страны) дали журналистам, которые финансируются иностранными правительствами, определенную информацию. А те, после соответствующих согласований, выложили ее в публичную плоскость. Что касается критики со стороны Зеленского, вряд ли для него стало новостью, что члены его партии, а также ряд госчиновников во время войны, мягко говоря, оторваны от жизни, занимаются отдыхом, личными делами, бизнесом. Это точно не секрет. Особенно для главы государства".

И, конечно, акцентирует эксперт, заниматься такого рода случаями должен не президент, а Верховная Рада (где есть соответствующие комитеты), спецслужбы и так далее.

"Если решили увольнять или привлекать к ответственности тех лиц, которые повели себя неподобающим образом, исполняя при этом те или иные функции, следует ставить вопрос и об увольнении, привлечении к ответственности руководителей тех служб, которые своевременно об этом не сообщают. Кроме того, надо изучить способы получения подобного рода информации журналистами. Это важно для нацбезопасности", – считает Ростислав Кравец.

Он не исключает, что появление в публичном пространстве информации об Аристове и некоторых прочих "зарвавшихся" нардепах, чиновниках и так далее связаны или с тем, что они не так в какой-то момент голосовали, или с некими личными неприязненными отношениями.

"Вот за них и взялись. Уверен, что таких случаев даже не десятки, а сотни. Но о них почему-то молчат. Что вызывает у граждан Украины скорее уныние и недоверие к государственной власти, включая президента, нежели его поддержку после очередных критических заявлений, – отмечает эксперт. – Что касается ситуации с резко обогатившимся военкомом, а также того, что президент признал громадное количество подобного рода случаев — это тоже не секрет. И вопрос тут даже не к Борисову, а к тем службами, которые должны заниматься подобными делами в автоматическом, а не ручном режиме, как происходит сейчас. К сожалению, у нас продолжается дикая мобилизация, всячески поддерживаемая госорганами власти. Она покрывает и даже поощряет незаконные действия, нарушения прав граждан. Что и приводит к появлению такого рода борисовых. И пытаться всё навесить лишь на военкомов – это подрывать доверие к этой системе, а также к президенту и власти в целом. Следует решать вопрос именно с дикой мобилизацией, с нарушением законодательства в данном аспекте, что открывает перед некоторыми возможности для незаконного обогащения".

Сейчас идет война – и разбираться с подобным Верховный Главнокомандующий точно не должен

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко поделился таким мнением:

"До тех пор, пока подобные примеры явного несоответствия расходов с доходами у нардепов (которым бизнесом заниматься запрещено, вообще-то) и чиновников, госслужащих, сотрудникам патронатных службы и т.д. будут привлекать внимание президента, а не правоохранительных органов – никакие головы никуда лететь не будут".

У президента, подчеркивает эксперт, совершенно иные полномочия и сфера ответственности.

"Сейчас идет война – и разбираться с подобным Верховный Главнокомандующий точно не должен! Как минимум потому, что это тратит его время и силы", – аргументирует Юрий Гаврилечко.

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