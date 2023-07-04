Почему власть отменила повышение тарифов на водоснабжение – в чем главная проблема

После резкой критики со стороны президента и негативной реакции общества в целом, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила решение о повышении тарифов на водоснабжение. Как оцениваете происшедшее? Почему возникла подобная ситуация? Почему власть вообще решилась на повышение тарифов (на ту же электроэнергию с июня), несмотря на военное положение и массовое сокращение доходов украинцев? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Тарифы на воду. Фото из открытых источников

Любое повышение тарифов всегда негативно воспринимается обществом – и чревато падение рейтингов действующей власти

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко рассуждает так:

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"Любое повышение тарифов – это, в первую очередь, политическое решение. Если посмотреть на ситуацию с тарифом водоканалов, то впервые решение о повышении было принято еще 26 декабря 2022 года. Однако уже 29 декабря его отменили. Потом были новые разговоры о том, что вот-вот поднимут водный тариф (с 1 апреля, потом – с 1 июня). И, наконец, приняли решение о повышении тарифов на водоснабжение с июля. Чтобы спустя буквально день-два – вновь его отменить".

Следует понимать, поясняет эксперт, что любое повышение тарифов всегда негативно воспринимается обществом – и чревато падение рейтингов действующей власти. Потому та периодически включает политические рычаги, что мы и увидели в очередной раз с отменой ранее принятого решения. Однако, акцентирует Олег Попенко, это политическое решение будет иметь экономические последствия.

"Напомню, что у нас с 1 июля выросли прайс-кепы на рынке электроэнергии, что приведет к росту ее стоимости для бизнеса. И рост там довольно приличный – на 40%, а в часы пиковых нагрузок – 70%. Как в этой ситуации будут выживать те же водоканалы, если им не предложат компенсационных механизмов? Между тем, средний уровень платежей со стороны населений – около 80%, что вымывает оборотные средства обслуживающих компаний. Которым теперь еще нужно на 40-70% больше платить за электроэнергию", – отмечает эксперт.

С другой стороны, продолжает он, у водоканалов появится стимул не воровать.

"Мой любимый пример – Зеленодольский водоканал. Зона боевых действий, Криворожский район. И там зачем-то решили закупить деревьев, кустов да цветочков на 2 млн грн. Вместо того, чтобы делать ремонты, менять оборудование, трубы. И таких случаев – десятки, – уверяет Олег Попенко. – Общая же ситуация, безусловно, непростая. И для ее разрешения нужны комплексные решения. Одним поднятием тарифов ничего не решишь. Говорить, что поднятие тарифов якобы означает автоматическое повышение зарплаты тех или иных сотрудников, улучшение качества обслуживания — это вранье. Так проблемы не решаются. В данном случае, даже если бы подняли тарифы за услуги водоканалов, полученные ими деньги пошли бы на… погашение задолженности за потребленную электроэнергию, которая теперь стала еще дороже".

Повышенные цены на электрику все равно приведет к поднятию тарифов на воду

Экономический эксперт Даниил Монин отмечает, что повышение тарифов на электроэнергию автоматически ведет к повышению тарифов на всё – и к росту инфляции в целом.

"Решение правительства поднять цены на электроэнергию для населения, а потом еще и решение Нацкомиссии по поднятию граничных цен для промышленных предприятий на энергетику – формирует энергетическую ренту на всю экономику Украины в пользу олигархата, в первую очередь Ахметова. В целом сейчас очевидно, что восстановление энергетической инфраструктуры и другие госрасходы хотят делать за счет населения Украины, – считает эксперт. – Уверен, что и тарифы на воду поднимут. Просто это будет сделано позже. Ведь повышенные цены на электрику неминуемо к этому приведет".

Между тем, продолжает Даниил Монин, в Украине уже сейчас – один из самых высоких тарифов в Европе на электрику для промышленности. Это ведет к ее неконкурентности и долгосрочному уничтожению в угоду узких получателей ренты, поясняет экономист.

так и для бизнеса, а – не на воду. Но он этого не сделал. Поэтому теперь будет пытаться разгребать проблемы, к которым это решение привело. Хотя изначально Зеленский обещал до окончания войны не трогать тарифы – и нарушил свое обещание. Поэтому теперь он в плохом положении". "Считаю, что президенту надо было реагировать на повышение цен на электрику – как для населения

Ситуация напоминает игру в доброго и злого полицейского

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев акцентирует, что планировавшееся повышение тарифов на водоснабжение населения было одним из самых "безобидных" в череде повышений, которые произошли за последние месяцы.

"Однако ни рост цен на электроэнергию, ни возврат НДС и акцизов на нефтепродукты не привлекли внимание первых лиц государства. Хотя из этих трех шагов именно повышение тарифов на водоснабжение выглядело самым обоснованным", – подчеркивает эксперт.

По его словам, не нужно быть академиком, чтобы понять – тот же рост цен на электроэнергию увеличивает расходы на функционирование насосов водоканалов. А инфляция и девальвация привели к подорожанию необходимых для очистки воды реагентов.

"Однако беспрецедентное давление на "независимую" НКРЭКУ было оказано именно в отношении "водного" решения. Тогда как оно могло привести к увеличению суммы в платежке не более чем на 1% (на 50-60 грн)", – констатирует Геннадий Рябцев.

В целом ситуация, по его мнению, напоминает игру в доброго и злого полицейского, где президент традиционно играет роль доброго, делая вид, что не знает о действиях злого.

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