Нацкомиссия изменила свое решение о тарифах на водоснабжение

НКРЭКУ провела внеочередное заседание, на котором приняли решение отменить поднятие цен на воду. Такое решение было принято после критики общества и власти по изменению тарифа от Нацкомиссии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Нацкомиссии, осуществляющий государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

НКРЭКУ отменила повышение цены на воду. Фото из открытых источников

29 июня НКРЭКУ приняла решение по которому корректирует тарифы на централизованное водоснабжение. Согласно изменениям цена на воду должна была вырасти в среднем на 32% с 1 июля 2023 года. Однако из-за критики регулятор решил упразднить предыдущее решение.

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"Регулятор начинает консультации с Кабинетом Министров Украины и всеми заинтересованными сторонами для выработки справедливого социального решения", — говорится в заявлении НКРЭКУ.

Одной из причин такого решения глава Нацкомиссии Константин Ущаповский называет критику президента Владимира Зеленского.

Напомним, что Зеленский резко отреагировал на повышение тарифов на воду для населения, принятых НКРЭКУ. Президент назвал такие действия "позорными, непрофессиональными и несогласованными с правительством". Зеленский подчеркнул, что во время войны нужно быть единственной командой в принятии решений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский назвал точные потери вагнеровцев в Украине за время войны. Президент особо указал на количество уничтоженных наемников и раненых.

Также "Комментарии" писали о скандале в Ужгороде, где пьяный майор ТЦК избил жену военного ВСУ. На инцидент отреагировали в министерстве обороны.