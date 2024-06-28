Почему в ДТЭК жалуются на нехватку денег: вложила ли компания средства в защиту энергообъектов

В ДТЭК жалуются на нехватку средств, которые крайне нужны на восстановление пострадавшего от обстрелов оборудования. При этом директор ДТЭК Дмитрий Сахарук говорит, что в плановых ремонтах будут энергоблоки АЭС. Отсюда возникают вопросы, а собственно, какое отношение ДТЭК имеет к АЭС? Почему ДТЭК не вкладывал деньги в защиту энергетической инфраструктуры? Почему руководство достаточно обеспеченной компании рассказывает о нехватке средств и при этом не спешит покупать льготные кредиты от государства под 5-7-9%? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ДТЭК. Фото: из октрытых источников

Интересно, как использована предварительная помощь стран-партнеров

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко отметил, что средств в ДТЭК примерно в 3 раза больше, чем по их словам достаточно для восстановления оборудования.

"К тому же очень интересно, а как использована предварительная помощь стран-партнеров, полученная в виде как оборудования, так и финансовых ресурсов в 2022-23 годах?", – задается вопросом эксперт.

Что касается отношения ДТЭК к АЭС, отмечает Юрий Гаврилечко, никакого отношения компания к атомным электростанциям не имеет.

"Почему, как, куда и на что тратится бюджет ДТЭК – это вопрос к владельцам и топ-менеджменту компании, а вот почему, имея все основания для этого, НКРЭКУ не снижает тарифы на электроэнергию до экономической обоснованности, то есть примерно в 4 раза – это действительно проблема. И проблема национальной безопасности, потому что, когда нацрегулятор не делает свою основную работу в пользу общества, то это и есть проблема безопасности", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается льготных кредитов, то Юрий Гаврилечко говорит, что здесь все зависит от ответа на предыдущие вопросы, а именно: куда исчезла западная помощь? На что израсходованные полученные за счет роста тарифов (более чем в 2.5 раза за последние полтора года) средства? И самое главное, почему эти вопросы задают эксперты, а не национальные регуляторы?

"А, если им (ДТЭК – ред.) не хватает..., то пусть объявляют о банкротстве и продают компанию на голландском аукционе, то есть "кто даст меньше". Да еще и приплатят покупателю, чтобы забрал убыточный пассив", – подытожил эксперт.

Если не хватает денег, ДТЭК всегда может выпустить ценные бумаги

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко отметил, что ДТЭК не имеет никакого отношения к АЭС.

"У нас для этого есть Энергоатом, который контролирует работу этих станций. Поэтому, если есть вопросы к работе АЭС, то это точно вопросы к Энергоатому", – говорит эксперт.

Отвечая на вопрос, почему ДТЭК не вкладывал деньги в защиту энергетической инфраструктуры Олег Попенко отмечает, что ему трудно сказать, проводил ли ДТЭК какую-то работу или нет.

"Что подразумевать под защитой энергетической инфраструктуры? Если покупку систем противовоздушной обороны, то для частной компании вряд ли это возможно. Если мы видим, что даже Украина на государственном уровне не может найти для себя достаточное количество систем ПВО, то, что говорить за частные компании, которым физически их никто не продаст. А делали ли они на объектах какую-то защиту, то такие объекты, как та же тепловая электростанция, очень сложно защитить от обстрелов ракет, бомб и прочего. Вопрос по защите энергетической инфраструктуры должен стоять скорее на уровне государства, чем на уровне частной компании", – прокомментировал эксперт.

Что касается возможности брать у государства льготный кредит под 5-7-9%, то, по мнению Олега Попенко, ДТЭК пользуется этими кредитами, но этих средств не хватает.

"Украине для многих предприятий даже не хватает денег по программе 5-7-9%, потому что их, наоборот, забрал ДТЭК для восстановления своих мощностей. Почему в ДТЭК рассказывают о нехватке средств? Это определённый тип давления на государство. Ведь государство должно ДТЭК за солнечную генерацию 15 или 17 млрд гривен. Вот они и жалуются, что им не хватает денег. На самом деле, что говорить о простых украинцах, которым нечем платить за коммуналку при жалобах ДТЭК, что им не хватает денег. Я думаю, что сейчас нерелевантно слышать жалобы от частных компаний, что им не хватает денег. Ресурсы они всегда могут найти. Если не хватает денег, ДТЭК всегда может выпустить ценные бумаги и пойти заимствовать их, как они каждый год делают, на европейском, на мировом рынке под те же облигации, под гарантии государства или под собственные определенные гарантии, не рассказывая о нехватке денег на всех эфирах", – отметил глава Союза потребителей коммунальных услуг.

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