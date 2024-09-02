Почему украинцы сидели без света в августе: что стоит за длительными отключениями электроэнергии

В августе украинцы столкнулись с длительными стабилизационными отключениями электроэнергии, которые иногда достигали 14 часов в сутки. Эти отключения вызвали возмущение среди населения и породили немало вопросов: почему в разгар лета, когда энергопотребление традиционно снижается, возникла необходимость в столь жестких мерах. Что стоит за этими отключениями, и можно ли их избежать?

Российские атаки и энергетический кризис летом: почему Украина осталась без света

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", основной причиной введения стабилизационных отключений явились последствия предварительных массированных обстрелов энергетических объектов со стороны России. Особенно тяжелым ударом для энергосистемы стала атака 26 августа 2024, которая была одной из самых масштабных за последние месяцы. Россия использовала комбинированный ракетно-дроновый удар, целью которого стали высоковольтные сети Украины.

Эта атака стала девятой по счету с начала года, и в результате предварительных обстрелов Украина потеряла около 9 ГВт генерирующих мощностей. Для сравнения это больше, чем суммарное потребление таких стран, как Словакия, Латвия, Литва и Эстония. Хотя часть разрушенных объектов удалось восстановить, некоторые энергетические объекты все еще находятся в ремонте, что привело к дефициту мощностей в энергосистеме.

В условиях военного состояния информация об объемах генерации и состоянии восстановления поврежденных объектов остается закрытой для широких масс. Однако представители НЭК "Укрэнерго" отмечают, что именно эти атаки стали единственной причиной введения стабилизационных отключений. Других причин для введения столь жестких мер не было.

Напомним, что во время официального визита в США, украинская делегация во главе с вице-премьер-министром Юлией Свириденко провела ряд важных переговоров с американскими чиновниками и представителями бизнеса, обсуждая стратегии быстрого восстановления и модернизации украинской энергетической системы.