Почему Украина и Европа сложно переживают возвращение Трампа: что будет дальше

Практически ежедневно президент США Дональд Трамп делает резонансные заявления по Украине, которые во многом удивляют. Однако контекст большинства из них не новость. Трамп еще до своего возвращения в Белый дом намекал на такие свои действия и в отношении России, и в отношении Украины, намекал, что именно через примирение, заморозку видит окончание войны в Украине. Не создается ли впечатление, что Украина оказалась не готова к возвращению Трампа? Как нужно действовать, чтобы "вырулить" ситуацию в свою пользу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп отразил в себе тенденции, которые давно скапливались в американской политике

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, что Украине трудно было заранее подготовиться к возвращению Дональда Трампа в Белый дом, потому что неизвестно как это можно было сделать, ведь только от американских избирателей зависит, кто будет руководить США и как. Эксперт отмечает, что скорее не готовой к возвращению Трампа оказалась не столько Украина, сколько весь мир, а, если говорить конкретнее, то Европа.

"Судя по последнему выступлению вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности, Европа полностью шокирована от подходов и концепции, господствующих на данный момент в администрации Белого дома, очевидно, понимая, что в этой ситуации они окажутся один на один со всеми вызовами. И о надежном и крепком союзе между Европой и США очевидно придется забыть", – отметил Петр Олещук.

По его мнению, Трамп отразил в себе тенденции, которые давно скапливались в американской политике. То есть непонимание, например, почему США должны быть общемировым лидером и полицейским? Почему они должны отвечать за весь мир? Почему другие партнеры не хотят брать на себя ответственность?

"Все эти настроения возникли в США не вчера, и они связаны не только с Трампом. Поэтому объективно следует понимать, что Трамп возник не на пустом месте, как политическое явление. Трамп – это продукт достаточно продолжительной эволюции политических взглядов в Соединенных Штатах после завершения Холодной войны. И сейчас, очевидно, приходит понимание, что логика Холодной войны больше не работает. Соединенные Штаты не рассматривают себя больше как лидера свободного мира. Они просто рассматривают себя как в определенной степени государство, претендующее обычно на лидерские позиции в мире, но при этом, которое, в первую очередь, будет руководствоваться не какими-то абстрактными соображениями и ценностями, а исключительно вопросами экономической выгоды. "Выгодно- не выгодно" именно в такой парадигме они планируют взаимодействовать со всеми своими партнерами и другими государствами. В такой ситуации Европе придется думать о собственной субъектности, в том числе, военной", — отметил политолог.

По словам эксперта, к подобному нужно готовиться Украине, а именно к тому, что Соединенные Штаты не будут априори каким-нибудь союзником для Украины.

"США могут помогать Украине, могут не помогать, могут играть какую-то роль. Могут отказываться это делать. Но в принципе США больше не рассматривают не только Украину, но и Европу, как зону каких-то своих наибольших интересов. Это, опять же, отражает определенные настроения, которые начали формироваться задолго до прихода Трампа к власти, что основная сфера интересов США – это Тихоокеанский регион. На нем Вашингтон и сосредоточится. Потому ничего радикально нового нет. Все логично, закономерно и связано с тем, что было раньше", – подытожил Петр Олещук.

Трамп никоим образом не скрывал своих намерений, но мы не подготовились

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отметил, что хотел бы понять, каким образом наши власти готовились к пришествию президента Трампа с его сверхъестественной попыткой "решить" все здесь и сейчас и его убеждением, что сила решает все, а мораль – выдумки лузеров.

"Кто у нас в стране во время войны имеет функциональные обязанности прогнозировать важные международные сценарии, информировать о них политическое руководство и предлагать украинские действия, соответствующие складывающейся ситуации? А также, кто несет ответственность за то, что Украина оказалась неготовой к турборежиму Трампа за наш счет? Кто приглашены в ту "ситуационную комнату", где обсуждаются варианты развития событий и принимаются решения президентом Украины?" – задается вопросами Александр Кочетков.

По его мнению, создается впечатление, что никто всем этим не заботился. Нет ни ответственных, ни обсуждений, ни ответственности.

Александр Кочетков отмечает, что Трамп никоим образом не скрывал своих намерений. Он еще и в первый свой срок уверял путина в уважении и уезжал на ЕС.

"По-моему, один этот вопиющий провал является достаточным поводом для полной перезагрузки власти. Уже не говоря о ситуации с ВПК и мобилизацией. Но проблема в том, что планируемые у нас выборы категорически не позволят умным, порядочным и ответственным людям прийти к власти. В 2019 году власть формально обновилась, но качество власти стало еще хуже. Сейчас рискуем сделать следующий шаг по деградации государственного управления. То есть кардинальное обновление украинской власти жизненно необходимо. Хотя реальной процедуры этого обновления никто не предлагает. Это как на спасательном плоту посреди океана: воды вокруг полно, но напиться нечем", – отметил эксперт.

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