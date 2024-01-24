Почему ставка на санкции против РФ не сработала: способен ли Запад исправить ситуацию

Битва за экономическое ослабление РФ продолжается. И пока Евросоюз не решается конфисковать замороженные активы страны-агрессора, а страны Глобального Юга (особенно Китай) активно скупают российские энергоресурсы, Украина ищет свои пути. И, похоже, нашла слабое место РФ, атакуя дронами нефтегазовые объекты на побережье Балтийского моря. Как оцениваете действия Запада и Украины в экономической войне с Россией? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

РФ имеет достаточно ресурсов, чтоб обеспечивать финансирование войны с Украиной

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев поделился таким мнением:

"Отдельные политики связывали с введением экономических санкций против РФ слишком большие надежды. Сейчас они предпочитают не вспоминать об этом. Попытки США, ЕС, стран Британского содружества разрушить российскую экономику без поддержки других держав "Большой двадцатки" оказались недостаточными. И теперь, как мне кажется, следует прекратить разговоры о том, что экономика страны-агрессора может быть разрушена исключительно за счет экономических санкций Запада".

Безусловно, продолжает эксперта, такие действия приостанавливают технологическое развитие РФ, уменьшают ее возможности, одновременно увеличивая зависимость от той же Китайской Народной Республики (КНР) и ряда других государств, которые считаются токсичными в мировом сообществе (Иран, Северная Корея). Но при этом, акцентирует Геннадий Рябцев, у самой РФ достаточно ресурсов, чтоб обеспечивать финансирование войны с Украиной.

"С моей точки зрения необходимо в тех санкциях, которые уже введены, закрывать многочисленные щели. И делать так, чтоб Россия не могла обходить их с помощью третьих стран, – поясняет эксперт. – США уже продемонстрировали, как это делается, введя санкции против логистической компании, имеющей отношение к т.н. теневому флоту. Если эти ограничения распространить не на 17, а на 170 таких танкеров, которые сейчас перевозят полулегально российские сырьевые продукты, нефтегазовые доходы страны-агрессора упали бы не на 20 млрд долларов, как за прошлый год, а значительно больше. Тем самым серьезно снижая возможность финансировать войну".

На Западе нет общей позиции

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", сержант ВСУ Михаил Макарук с сожалением констатирует, что на Западе нет общей позиции в ракурсе экономического давления на Россию.

"Кто-то не может отследить соответствующей торговли в силу своей большой экономики. Кто-то специально приторговывает, получая прибыль на нашей крови. Кто-то делает это не при господдержке (как, к примеру, Венгрия и Словакия), а втихую. Но и тут наши союзники, хоть и медленно, принимают необходимые меры, – акцентирует эксперт. – Та же Турция после жестких сигналов со стороны США серьезно сократила торгово-финансовые отношения с РФ. Дело в том, что турецкая армия нуждается в модернизации. Но Штаты свернули договоренности о поставках истребители F-35 именно из-за турецко-российских игр. Задерживаются и поставки F-16 – основы турецких военно-воздушных сил. Это отрезвило Анкару".

По мнению Михаила Макарука, если бы Европа сразу после российского вторжения в Украину прекратила потреблять нефть и газ страны-агрессора (да, пришлось бы напрячься, но оно того стоило), РФ было бы намного труднее продолжать войну и адаптироваться к санкциям.

Если бы были отключены возможности транспортировки нефти страны-агрессора с помощью теневого флота в разные порты мира, это бы тоже сыграло свою роль. То же самое – с фрахтом судов, с их страхованием.

"Всё это возможно. Но кто-то хочет зарабатывать и дальше на этой войне", – считает эксперт.

По его словам, Украина действует по мере своих возможностей. Они ограничены. Но мы используем их на максимум. И успешно. И военные (привет нефтегазовым и логистическим объектам иже с ними), и экономические.

"Следует отметить работу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое создало реестр спонсоров войны. Идет отслеживание, собирается база доказательств. Это всё становится общедоступным. И вызывает серьезный резонанс. Как в той же Венгрии, когда один из ее банков влетел в этот список. То есть – это работает", – заключает Михаил Макарук.

Многие санкции не имеют такого влияния, на которое рассчитывали

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев рассуждает так:

"Экономическую борьбу Запада и Украины с РФ, как мне кажется, можно сравнивать с ситуацией на фронте. Как на фронте украинцы фактически сами сражаются с агрессором (да, есть определенный процент зарубежных добровольцев, да, мы получаем дозировано вооружение и боеприпасы от партнеров, но львиная доля именно боевых действий – это мы сами), так и в экономическом плане Запад явно мог бы сделать в разы больше. Те же страны еврозоны продолжают – теми или иными путями – получать энергоносители российского происхождения".

Многие санкции на сегодняшний день не имеют такого влияния, на которое рассчитывали, подчеркивает эксперт. Прежде всего, по причине того, что есть немало каналов, благодаря которым РФ (не без помощи третьих стран) научилась их обходить.

"Безусловно, нефтегазовые объекты агрессора на побережье Балтийского моря – лакомая цель. Впрочем, не только они. Все объекты, которые поддерживают логистику и экономику страны-агрессора, являются законными целями для Украины", – уверен Андрей Рязанцев.

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