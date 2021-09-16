Почему состоятельные люди начали массово отправлять животных в путешествия на частных самолетах

Состоятельные путешественники начали чаще перевозить животных на частных самолетах. Соучредитель американской частной чартерной компании Luxury Aircraft Solutions Даниэль Хиршхорн заявил, что в период 2019 по 2021 год количество богатых туристов, совершающих поездки с домашними любимцами, увеличилось на 74 %. Об этом сообщает CNN.

Собака летит на курорт, фото с открытых источников

Недавно частные самолеты считались полностью недоступными для тех, кто не был до неприличия богат или знаменит — и то, и другое в некоторых случаях. Но с годами частная авиация стала намного доступнее, и с 2019 года произошел особенно большой сдвиг.

Мало того, что их использование резко возросло из-за хаоса в путешествиях, вызванного пандемией, когда многочисленные компании сообщают о резком увеличении количества бронирований от путешественников, плохо знакомых с миром частных самолетов, все больше и больше берут с собой своих домашних животных.

Глобальная авиационная компания VistaJet сообщила об увеличении на 86% количества животных, которыми она управляла, за последние два года, и это не только о кошках и собаках.

Быстрое увеличение количества приемных домашних животных в домах США подскочило на 8% в период с марта по сентябрь 2020 года, согласно PetPoint, программе, имеющей более 1200 приютов, база данных, возможно, сыграла свою роль.

Однако Даниэль Хиршхорн, соучредитель частной чартерной компании Luxury Aircraft Solutions и ежемесячной программы членства JetMembership.com, считает, что эта тенденция во многом связана с общим изменением образа жизни, которое многие испытали из-за воздействия Covid-19.

"Мы наблюдаем рост количества поездок на отдых. Вы не собираетесь брать собаку на встречу, но обязательно возьмете ее в гости, если вам это удобно. Мы также видим людей, у которых гораздо более гибкий график работы, поэтому они могут чаще путешествовать со своими домашними животными или использовать дом для отпуска, в котором они, возможно, уехали только на выходные, и остаются там на неделю или две. недели или месяц", — говорит Даниэль Хиршхорн .

Хиршхорн, который говорит, что его нью-йоркская компания увеличила количество пассажиров, летящих с домашними животными, на 74% с 2019 года, также отмечает рост числа бронирований для целых семей, в отличие от одного или двух человек, путешествующих вместе.

"Допустим, у вас есть самолет на восемь мест", — объясняет он. "Вы могли видеть двух или трех путешествующих раньше, теперь вы видите в среднем пять или шесть человек.

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