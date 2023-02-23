Почему снова вопросы к агентствам по борьбе с коррупцией: правильный ли шаг – ликвидировать АРМА

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагает закрыть Национальное агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). По его словам, оно "превратилось в закрытый межсобойчик, где много арестованных активов, все непрозрачно". Открытый реестр сделает арестованные объекты доступными, уверяет Арахамия. Кроме того, в Верховной Раде продолжаются дискуссии по поводу будущего Бюро экономической безопасности (БЭБ), к которому есть много вопросов. Как оцениваете данную инициативу? Почему агентства, создаваемые для борьбы с коррупцией, оказываются сами подвержены ее влиянию? Как исправить ситуацию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА). Фото: из открытых источников

У нас есть судебная система – не нужно строить параллельных внесудебных способов отбора имущества у бизнеса и граждан

Главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), старший экономист UEO, преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар поделился таким мнением:

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"Я полностью поддерживаю мнение Арахамии по закрытию АРМА. Вспомните, как и зачем оно создавалось: внесудебно ликвидированные активы беглых олигархов якобы в рамках борьбы с коррупцией передавались госагентству, которое дальше ними управляло. В этой идее было всё плохо. Начиная от внесудебной конфискации не только у чиновников, что подозревались в коррупции, но и у якобы связанных с ними бизнесменов. И заканчивая тем, как это всё управлялось. По сути, лишь создавалось новое пространство для произвола правоохранительных органов".

У нас есть Фонд госимущества – вот он и распорядится продажами конфискованного, считает эксперт. У нас есть судебная система – не нужно строить параллельных внесудебных способов отбора имущества у бизнеса и граждан. Это только расширяет незаконные методы, которые могут использовать силовые ведомства в своем давлении на бизнес", – уверен Михаил Кухар.

Так что, констатирует он, ликвидация АРМА – правильная инициатива Арахамии. Еще не забыть бы, акцентирует эксперт, отменить и закон о спецконфискациях (принимаемый под АРМА), в свое время раскритикованный Венецианской комиссией.

Вся модель управления государством нуждается в серьезной доработке

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак поделился двумя тезисами, которые поясняют возникшие проблемы.

Тезис первый – исполнительная власть очень нечетко разделена между разными центральными органами исполнительной власти (ЦОИВ). Есть дублирование, путаница, некоторые сферы очень странно подчинены.

"Это касается и экономического, и правоохранительного направлений. Возникает даже дуализм Конституции. Правительство, согласно ей, у нас – исполнительная власть. Но в последнее время данные функции перебрал на себя Офис президента. Он стал важнее остальных органов власти. Возможно, во время войны это и неплохо. Плохо то, что нет четкого понимания, кто за что несет ответственность, – отмечает Тарас Козак. – К примеру, финансовый сектор частично регулируется Нацбанком, частично – Комиссией по ценным бумагам. А направление развития финсектора не регулируется никем. Ни указанными регуляторами, ни Минфином".

Вся модель управления государством нуждается в серьезной доработке, уверен эксперт. Пусть в мирное время. Но – обязательно, чтобы не возникали указанные правовые коллизии.

"Тезис второй – касательно ситуации вокруг АРМА. Могла бы эта структура существовать как отдельный орган? Конечно! Но власть постоянно старается поставить туда не профессионального управленца, руководителя, который будет учитывать интересы тех политических кругов, которые его назначили. Как следствие – имеем проблемы, возникающие что в АРМА, что в Таможне, что в Налоговой, что в других органах, имеющих серьезные полномочия и власть. Все они попросту неэффективны, потому что работают не столько на государство, сколько на чей-то карман", – отмечает Тарас Козак.

Та же АРМА, продолжает он, разыскивает и реализует "вкусные" куски собственности. Но поскольку там стоят политические назначенцы (удобные), а не профессиональные (эффективные), мы имеем печальные последствия.

"В этом аспекте показательна работа Временной следственной комиссии в ВР, которую возглавляет мой однопартиец по "Голосу" Ярослав Железняк. Где не копнут – беда. Что Таможня, что Налоговая… Если взяться за другие органы, где имеются политические назначения, думаю, будет та же картина. Но представители провластной "Слуги народа" не хотят выносить ссор из избы. Важно вскрывать все эти проблемы, менять кадры, привлекать своих профессионалов, в том числе в набсоветы. Сейчас же, к сожалению, нам приходится привлекать иностранцев, потому что иначе всё опять превращается в фикцию", – резюмирует Тарас Козак.

Решение у проблемы есть, а именно – всё открывается, аукцион

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь, комментируя предложение Арахамии, назвал его нечастым примером, когда представитель власти говорит реальные вещи.

"Абсолютная правда, что АРМА выглядит неким закрытым клубом для "своих". И там просто "пилятся" немалые бюджеты и распределяются арестованные активы. Я имею опыт подачи в АРМА (на управление арестованными активами), но, конечно, меня туда не пустили. Потому что я не "свой". Да и вообще все эти антикоррупционные структуры, которые мы наплодили с 2014 года, превратились в некие "закрытые клубы". А всё, что имеет признаки закрытости, исключительности — рано или поздно превращается в "междусобойчик" по "распилу" денег", – поясняет Руслан Соболь.

По его мнению, решение у проблемы есть. А именно – всё открывается. Аукцион. От кого исходит лучшее предложение, тот и берет управление. Под обязательным общественным контролем. Не в виде закрытых "общественных советов". Всё – публично, с отчетами после определенных периодов.

"И пусть общество смотрит и дает оценку тем или иным компаниям, ведомствам, лицам, – считает эксперт. – Такой подход позволит более эффективно решать накопившиеся проблемы, снизит коррупционные риски".

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