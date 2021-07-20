Почему с украинских прилавков вскоре может исчезнуть пиво

Отечественные супермаркеты могут получить запрет на продажу пива и других алкогольных напитков. Соответствующий законопроект под номером 5805 подготовил народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу, сообщает "Судебно-юридическая газета".



Из супермаркетов Украины предлагают убрать алкоголь и сигареты. Фото из открытых источников

Таким образом, этим документом могут внести изменения в уже существующее законодательство, которым регулируется как производство, так и реализация алкоголя и табачных изделий в Украине.

Под пристальное внимание автора законопроекта попали торговые точки, которые продают пищевые продукты, товары из детского или спортивного ассортимента. В подобных магазинах предлагают не просто ограничить, а и полностью убрать из продажи пиво, алкогольные напитки и слабоалкоголку, а также сигарет (как табачных, так и электронных).

Местом продажи подобных товаров хотят сделать специализированные торговые точки, где помимо подобного ассортимента больше не будет продаваться других вещей или продуктов.

Если предложение Мазурашу будет поддержано в Верховной Раде, владельцы супермаркетов и магазинов, нарушающие запрет, будут платить штрафы. Пока его размер определяют, как десять прожиточных минимумов (ПМ), установленных законов для работоспособных граждан. Отметим, что сейчас сумма ПМ равна 2379 грн, то есть теоретический штраф составил бы 23790 грн.

Впрочем, до рассмотрения документа еще есть достаточно много времени, а прожиточный минимум регулярно меняется. К примеру, с 1 декабря его размер планируют увеличить до 2491 грн. Соответственно, будет регулироваться и сумма штрафа.

Когда подобная инициатива появится на рассмотрении парламента, пока неизвестно. В любом случае, это будет на раньше сентября, когда начнется новая сессия ВР. До этого с документом должны будут поработать представители Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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