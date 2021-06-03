logo
Русский Українська

BTC/USD

38673.88

ETH/USD

2792.72

LTC/USD

190.49

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Ученые сделали заявление о безопасном количестве алкоголя
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые сделали заявление о безопасном количестве алкоголя

Исследование демонстрирует вредное воздействие спиртного на организм, даже при употреблении его в умеренных количествах

сегодня, 08:24
Автор:

Елизавета Черных

Ученые из Имперского колледжа Лондона сделали заявление о том, что употребление спиртных напитков в соответствии с рекомендациями здравоохранительных ведомств так же способно вызывать изменения, которые могут навредить организму. Это значит, что "безопасного" уровня, ниже которого алкоголь не оказывает токсического действия, нет. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на Daily Mail. 

Ученые сделали заявление о безопасном количестве алкоголя

Ученые сделали заявление о безопасном количестве алкоголя - фото из открытых источников

В ходе исследования специалисты провели анализ снимков МРТ десятка тысяч человек среднего возраста, которые употребляли различное количество алкоголя. В итоге они сделали вывод, что злоупотребление алкогольными напитками у этих людей связано с уменьшением количества серого вещества в мозгу, высоким содержанием жира в печени и большей массой в левом желудочке сердца. 

Ученые высказали предположения, что люди, пытающиеся ответственно употреблять меньше 14 единиц на протяжении недели, что равно шести средним бокалам вина, также имеют риск навредить здоровью. Со слов специалистов, исследование демонстрирует вредное воздействие спиртного на организм, даже при употреблении его в умеренных количествах. 

Авторы исследования заявили о необходимости пересмотреть существующие рекомендации здравоохранения. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщали, что многие знают о запрете на употребление алкогольных напитков параллельно с лекарственными средствами, что может серьезно навредить здоровью. Однако не все осведомлены, что такая же ситуация происходит с некоторыми продуктами, которыми категорически запрещено закусывать спиртные напитки. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://med.oboz.ua/zdorovyij-obraz-zhizni/uchenyie-dokazali-chto-bezopasnogo-kolichestva-alkogolya-ne-suschestvuet.htm
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ