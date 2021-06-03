Ученые из Имперского колледжа Лондона сделали заявление о том, что употребление спиртных напитков в соответствии с рекомендациями здравоохранительных ведомств так же способно вызывать изменения, которые могут навредить организму. Это значит, что "безопасного" уровня, ниже которого алкоголь не оказывает токсического действия, нет. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на Daily Mail.

Ученые сделали заявление о безопасном количестве алкоголя - фото из открытых источников

В ходе исследования специалисты провели анализ снимков МРТ десятка тысяч человек среднего возраста, которые употребляли различное количество алкоголя. В итоге они сделали вывод, что злоупотребление алкогольными напитками у этих людей связано с уменьшением количества серого вещества в мозгу, высоким содержанием жира в печени и большей массой в левом желудочке сердца.

Ученые высказали предположения, что люди, пытающиеся ответственно употреблять меньше 14 единиц на протяжении недели, что равно шести средним бокалам вина, также имеют риск навредить здоровью. Со слов специалистов, исследование демонстрирует вредное воздействие спиртного на организм, даже при употреблении его в умеренных количествах.

Авторы исследования заявили о необходимости пересмотреть существующие рекомендации здравоохранения.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщали, что многие знают о запрете на употребление алкогольных напитков параллельно с лекарственными средствами, что может серьезно навредить здоровью. Однако не все осведомлены, что такая же ситуация происходит с некоторыми продуктами, которыми категорически запрещено закусывать спиртные напитки.

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