Почему появились разговоры о запрете Telegram: к чему они могут привести

В интервью "Радио Хартия" руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины. Закрыть его в Украине сложно технически, но возможно. Вместе с тем, как показывают результаты опроса КМИС, большинство наших соотечественников (54%) считают, что не стоит полностью запрещать Telegram, а нужно ввести определенные ограничения и контроль – как блокирование отдельных каналов и тому подобное. Как вы считаете, почему вновь активно подымается тема о возможном запрете Telegram? Могут ли его запретить в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Запрет телеграма в Украине. Фото: из открытых источников

Нельзя превращаться в Россию или Северную Корею

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский отметил, что Telegram в Украине стал ключевым инструментом коммуникаций, который для многих возрастных групп является главным источником информации, отодвинув за задворки не только телевизор, но и онлайн-сми и даже соцсети.

"Этим инструментом активно пользуются политики и чиновники. Все министерства, ОВА и т.п. имеют свои телеграм-каналы, а с начала полномасштабного вторжения президент Зеленский сделал Telegram основной площадкой для публикации ежедневных обращений. Обратная сторона медали – это анонимные каналы, которые имеют огромные охваты. Именно через такие каналы используются для черного пиара, через них же работает и вражеская пропаганда. Поэтому вполне закономерно, что власть хочет установить контроль за ними и попросту деанонимизировать. С одной стороны, это позволит вычистить поле анонимных каналов, с другой – создаст инструмент для давления на них", – отметил эксперт.

В любом случае, подчеркивает Денис Гороховский, такой подход куда более адекватен, чем попытка заблокировать мессенджер, в целом.

"Однако, нужно понимать, что среди нардепов есть группа лиц, которые выступают именно за блокировку. Их реальная мотивация нам не известна, можно даже допустить, что они лоббируют какую-то из социальный сетей-конкурентов и имеют весьма конкретную мотивацию, которую прикрывают патриотическими лозунгами. Но это очень опасный путь, потому что призывы запретить всё, что неподконтрольно власти – это уже что-то больше похожее на Россию или Северную Корею, чем европейскую страну", – подытожил Денис Гороховский.

Оценка спецслужб сыграет главную роль

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова отметила, что на сегодняшний день сложно сказать, запретят ли в конечном итоге Тelegram в Украине.

"Я знаю, что Павел Дуров сейчас во Франции под следствием. Каковы будут результаты этого следствия, пойдёт ли он на сотрудничество с, условно говоря, с Европейским Союзом. Даст ли он доступ к каким-то секретным данным, чтобы помочь в борьбе с терроризмом – сложно сказать. Но от результата следствия точно многое будет зависеть и у нас в Украине. Если он не пойдёт на сотрудничество, то вполне может быть, что в какой-то момент Тelegram запретят", – прокомментировала эксперт.

По ее мнению, тут главное даже не общественное мнение относительно того, нужно закрывать или нет Тelegram. Главное в том, что должна быть оценка спецслужб, что Тelegram – это опасно или безопасно. И вот исходя из этого и будет принято конечное решение.

"Если будет решено что Тelegram безопасен, то его оставят. Если он будет оставаться опасным, его, наверное, уберут", – подытожила Татьяна Попова.

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