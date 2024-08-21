Почему поднимают вопрос повышения мобилизационного возраста: перед какой дилеммой окажется Украина

В Верховной Раде все чаще обсуждается возможность снижения призывного возраста. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, запрет мобилизации мужчин, которым 18-25 лет будет рассмотрен уже в начале сентября. По его словам, этот вопрос важно "дожать", ведь этот вопрос действительно является большой проблемой. При этом за понижение мобилизационного возраста регулярно высказываются известные медийные военные. В армии выступают за понижение до 20, а то и 18 лет, чтобы не проиграть войну. А демографы предостерегают, что дальнейшее уменьшение мобилизационного возраста чревато демографической ситуацией в Украине. Действительно ли ситуация идет к тому, что мобилизационный возраст придется снизить еще больше? Чем это чревато? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Следует быть более внимательными при подготовке нормативных актов

Председатель профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец считает, что вопрос по мобилизации до 25 лет возник искусственно, после того как Федор Вениславский с голоса внес в Верховной Раде предложение об отмене непосредственно такой категории, как ограничено пригодны.

"После этого народными депутатами были внесены изменения в другие законодательные акты, согласно которым фактически была упущена возможность ограничено пригодным лицам, не достигшим 25 лет, иметь отсрочку от мобилизации. Возникла ситуация, когда пригодные к военной службе до 25 лет имеют отсрочку, а ограниченно пригодные, по новой категории сейчас пригодные к службе в воинских частях обеспечения, могут быть до 25 лет мобилизованы. Родители этих детей сразу обратили на это внимание и просили решить вопрос. При этом, как показывает это время, Министерство обороны выступало против", – отметил эксперт.

Он отмечает, очень хорошо, что все же удалось через Комитет Верховной Рады протолкнуть этот законопроект, который решит этот вопрос и лица до 25 лет не будут мобилизованы.

"Другой аспект этого вопроса – это вернуть тех лиц, которых за это время мобилизовали, потому что есть случаи, когда призывали и 19-летних и 20-летних лиц, ограниченно пригодных к военной службе. Надеюсь, что это решение будет принято и ситуация будет урегулирована. А в дальнейшем лица, которые занимаются вопросами разработки законопроектов и сами себя забронировали в соответствии с последними изменениями, все же будут более внимательными при подготовке нормативных актов, которые голосует Верховная Рада", – подытожил эксперт.

Украину может ожидать крупная катастрофа

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко поделился таким мнением:

"Военные эксперты более квалифицированно могут сказать, нужно ли уменьшать мобилизационный возраст. Ведь возникает интересная дилемма: что нам важнее – территория или население. Если для сохранения территории мы бросим туда основную массу мужского населения, то, даже сохранив территорию, там некому будет жить. А, если мы этого не сделаем, потеряем территорию. И выход из этой философской дилеммы должен найти президент Украины, украинская власть. Или же поставить данный вопрос перед украинским народом или в форме референдума, или в другой форме".

При этом Сергей Войченко предполагает, что власть не возьмет на себя ответственность, заявив, что мы уже сейчас садимся за стол переговоров и заканчиваем войну или отказываемся от определенных украинских территорий. Ведь, не сложно себе представить, какое поднимется крик, отмечает эксперт.

"В то же время кто будет жить на этих территориях, если мы сейчас уменьшим мобилизационный возраст. Это приведет к еще большему оттоку населения с территории Украины. Потому что Тису тогда будут просто пешком переходить. Сейчас масса народа уезжает из Украины и эти люди уже не будут возвращаться, потому что они ассимилируются. Звучали такие идеи, что одно дело забрать на фронт мужчину 35-40 лет, который является готовым специалистом, а другое – мобилизовать младшего, еще не готового специалиста, мол от этого экономика много не потеряет. Такие мнения звучали, кстати, в России", – прокомментировал собеседник портала "Комментарии".

По его словам, на сегодняшний день вопрос снижения мобилизационного возраста был, есть и будет оставаться достаточно насущным. И эффективность более младших перед старшими очевидна, потому что одно дело физические возможности на фронте 40-летнего или 50-летнего мужчины, и другое дело – 20-летнего.

"Однако большая катастрофа для Украины может быть, когда мы сохраним территории, но потеряем население, которое там могло бы жить. Здесь чисто политический вопрос. Если Верховная Рада проголосует соответствующий закон по уменьшению мобилизационного возраста, будут призывать. Однако не следует забывать, что мы живем в современном мире, где воюют не столько людьми, сколько технологиями", – констатировал эксперт.

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