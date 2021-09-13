Почему некоторых украинцев за решеткой будут кормить принудительно

Заключенных и граждан под стражей будут принудительно кормить. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.



Законопроект поддержали в первом чтении, фото из открытых источников

Народные депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили законопроект №4324 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления".

По словам заместителя Министра юстиции Елены Высоцкой, в документе говорится о лицах, которые объявляют голодовки и отказываются принимать пищу. Документ предусматривает применение к таким гражданам принудительного кормления. Надо ли к человеку применять такие меры будет решать суд на основе выводов врачей, которые будут осматривать лиц под стражей или осужденных.

Законопроект вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно решения именно этих коллизий, которые ранее никак регламентировались. Хотя и голодание для граждан может быть вредным и даже опасным, впрочем, принуждение без обоснованной необходимости тоже не должно применяться.



Уголовный процессуальный кодекс Украины будет дополнен статьей 206-1 "Постановление следственного судьи, суда о принудительном кормлении подозреваемого, обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде содержания под стражей".

В суд такие ходатайства вместе с выводами врача о возможном ухудшении состояния здоровья гражданина и результаты анализов будут подавать прокуроры. Суд должен будет рассмотреть ходатайство в течение суток и вынести решение. Право решать вопрос принудительного кормления предоставляется местным судам.

Как сообщал портал "Комментарии", названы новые подробности и версии смерти судьи Печерского райсуда Киева Виталия Писанца.

