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Почему некоторых украинцев за решеткой будут кормить принудительно

Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении

сегодня, 18:50
Автор:

Козлова Альбіна

Заключенных и граждан под стражей будут принудительно кормить. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Почему некоторых украинцев за решеткой будут кормить принудительно

Законопроект поддержали в первом чтении, фото из открытых источников

Народные депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили законопроект №4324 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления".

По словам заместителя Министра юстиции Елены Высоцкой, в документе говорится о лицах, которые объявляют голодовки и отказываются принимать пищу. Документ предусматривает применение к таким гражданам принудительного кормления. Надо ли к человеку применять такие меры будет решать суд на основе выводов врачей, которые будут осматривать лиц под стражей или осужденных.

Законопроект вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно решения именно этих коллизий, которые ранее никак регламентировались. Хотя и голодание для граждан может быть вредным и даже опасным, впрочем, принуждение без обоснованной необходимости тоже не должно применяться.

Уголовный процессуальный кодекс Украины будет дополнен статьей 206-1 "Постановление следственного судьи, суда о принудительном кормлении подозреваемого, обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде содержания под стражей".

В суд такие ходатайства вместе с выводами врача о возможном ухудшении состояния здоровья гражданина и результаты анализов будут подавать прокуроры. Суд должен будет рассмотреть ходатайство в течение суток и вынести решение. Право решать вопрос принудительного кормления предоставляется местным судам.

Как сообщал портал "Комментарии", названы новые подробности и версии смерти судьи Печерского райсуда Киева Виталия Писанца.


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Источник: https://minjust.gov.ua/news/ministry/olena-visotska-verhovna-rada-pidtrimala-u-pershomu-chitanni-zakonoproekt-schodo-zastosuvannya-do-zasudjenih-ta-osib-yaki-trimayutsya-pid-vartoyu-zahodiv-primusovogo-goduvannya
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