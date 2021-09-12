Смерть судьи Печерского райсуда Киева Виталия Писанця: СМИ назвали новые подробности и версии

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Лиля Воробьева
На Киевщине, в населенном пункте Погребы ушел из жизни судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанець . Он гостил там в друзей, выходил на улицу, зацепил вазу, упал на пол и умер.
Названы версии причины смерти Виталия Писанца (фото: скриншот)
На его теле не нашли каких-то травм или повреждений, информирует Obozrevatel, ссылаясь на собственных информаторов и сообщения полиции. Журналисты предполагают, что мгновенная смерть произошла по той причине, что у него оторвался тромб. В частности, по словам полицейских, покойный находился в одной из комнат дома, упал на живот. На рубашке и на лице были обнаружены бурые сгустки — видимому, кровь.
Вместе с тем издание пишет, что работник суда в выходной отдыхал с друзьями. Они распивали алкогольные напитки, а потом пьяные поспорили. В полицию сигнал о смерти работника суда поступил в минувшую субботу, после 11:00 вечера. Коттедж, где гостил представитель Фемиды, принадлежит пенсионеру армии Онопенко П. В бывшего офицера есть документ об осуществлении адвокатской деятельности, правда, недействительный.
По словам информаторов издания, там вроде присутствовал работник Соломенского управления Главного управления Нацполиции в Киеве Хоменко Е.
Следствие по упоминавшемуся уголовному производству проводят работники Государственного бюро расследований. Санкция этой статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.
Ответ на то, как и почему погиб известный представитель Фемиды, который осуществлял правосудие в Печерском районном суде столицы с 2015 года и вел резонансный процесс о гибели в Киеве известного представителя медиа Павла Шеремета, должна дать экспертиза.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что под Киевом нашли мертвым судью Печерского суда, погибшего при странных обстоятельствах.
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