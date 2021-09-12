Смерть судьи Печерского райсуда Киева Виталия Писанця: СМИ назвали новые подробности и версии

На Киевщине, в населенном пункте Погребы ушел из жизни судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанець . Он гостил там в друзей, выходил на улицу, зацепил вазу, упал на пол и умер.

Названы версии причины смерти Виталия Писанца (фото: скриншот)

На его теле не нашли каких-то травм или повреждений, информирует Obozrevatel, ссылаясь на собственных информаторов и сообщения полиции. Журналисты предполагают, что мгновенная смерть произошла по той причине, что у него оторвался тромб. В частности, по словам полицейских, покойный находился в одной из комнат дома, упал на живот. На рубашке и на лице были обнаружены бурые сгустки — видимому, кровь.

Вместе с тем издание пишет, что работник суда в выходной отдыхал с друзьями. Они распивали алкогольные напитки, а потом пьяные поспорили. В полицию сигнал о смерти работника суда поступил в минувшую субботу, после 11:00 вечера. Коттедж, где гостил представитель Фемиды, принадлежит пенсионеру армии Онопенко П. В бывшего офицера есть документ об осуществлении адвокатской деятельности, правда, недействительный.

По словам информаторов издания, там вроде присутствовал работник Соломенского управления Главного управления Нацполиции в Киеве Хоменко Е.

"Компания выпивала и общалась, потом здесь возник конфликт между судьей и следователем, который закончился тем, что разгневанный Виталий Писанець встал и задел вазу и упал на пол. Знакомые попытались его спасти, но было уже поздно. Тогда они обратились к медикам ", — утверждают авторы информации.

"Сейчас идет следствие по этому случаю, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса, это — умышленное убийство ", — комментирует инцидент представитель Офиса генпрокурора.

Следствие по упоминавшемуся уголовному производству проводят работники Государственного бюро расследований. Санкция этой статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

Ответ на то, как и почему погиб известный представитель Фемиды, который осуществлял правосудие в Печерском районном суде столицы с 2015 года и вел резонансный процесс о гибели в Киеве известного представителя медиа Павла Шеремета, должна дать экспертиза.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что под Киевом нашли мертвым судью Печерского суда, погибшего при странных обстоятельствах.

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