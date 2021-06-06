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Почему НАТО пристально следит за Беларусью

Страны Североатлантического Альянса готовы к агрессии со стороны Беларуси

6 июня 2021, 12:00
Автор:

Данило Матюха

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу тесного сотрудничества Беларуси с Россией. Об этом сообщает Welt.

Почему НАТО пристально следит за Беларусью

Йенс Столтенберг - фото из открытых источников

Представитель Альянса предостерег президентов России и Беларуси от дестабилизации на восточной границе НАТО.

"Я не хочу слишком много рассуждать, но мы бдительны и очень внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси. В чрезвычайной ситуации мы, конечно, готовы защитить и защитим любого союзника от любого вида угроз, исходящих из Минска и Москвы", — сказал генеральный секретарь.

Столтенберг добавил, что Беларусь становится "все более и более зависимой" от России. Это вызывает беспокойство у союзников Альянса по поводу территориальной целостности прибалтийских стран.

"Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы. В прошлом, как мы знаем, Россия массово нарушила территориальную целостность таких государств, как Украина, Грузия и Молдова", — подчеркнул политик.

Напомним, НАТО решило ограничить доступ представителей Беларуси в свою штаб-квартиру в Брюсселе из-за противоправного задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича на рейсе самолета Ryanair.

Добавим,  что недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал главные общие черты двух стран — Беларуси и России. По словам политика, Беларусь и Россия подавляют демократические протесты и оппозицию, а также используют кибератаки. Подробности можно узнать, перейдя по ссылке.

Также сайт "Комментарии" сообщал, сколько украинцев поддерживает вступление в НАТО. Результаты социологических опросов Международного республиканского института можно узнать здесь.


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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/article231618999/Jens-Stoltenberg-Nato-warnt-Putin-und-Lukaschenko-vor-Destabilisierung.html?cid=onsite.onsitesearch
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