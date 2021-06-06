Почему НАТО пристально следит за Беларусью

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Данило Матюха
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу тесного сотрудничества Беларуси с Россией. Об этом сообщает Welt.
Йенс Столтенберг - фото из открытых источников
Представитель Альянса предостерег президентов России и Беларуси от дестабилизации на восточной границе НАТО.
Столтенберг добавил, что Беларусь становится "все более и более зависимой" от России. Это вызывает беспокойство у союзников Альянса по поводу территориальной целостности прибалтийских стран.
Напомним, НАТО решило ограничить доступ представителей Беларуси в свою штаб-квартиру в Брюсселе из-за противоправного задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича на рейсе самолета Ryanair.
Добавим, что недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал главные общие черты двух стран — Беларуси и России. По словам политика, Беларусь и Россия подавляют демократические протесты и оппозицию, а также используют кибератаки. Подробности можно узнать, перейдя по ссылке.
Также сайт "Комментарии" сообщал, сколько украинцев поддерживает вступление в НАТО. Результаты социологических опросов Международного республиканского института можно узнать здесь.
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