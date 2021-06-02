Почему Лукашенко обиделся на Украину и не рекомендует летать в ее воздушном пространстве

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Данило Матюха
Беларусь собирается обратиться в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) для оценки правомерности решения стран, которые запретили белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство. Об этом заявили в Департаменте авиации Министерства транспорта Беларуси, сообщает "БЕЛТА".
Александр Лукашенко - фото из открытых источников
В своем документе белорусские авиационники среди всех стран значительно обострили внимание на Украине.
Кроме этого Беларусь требует от экспертов организации гражданской авиации предоставить юридическую квалификацию угрозы применения силы со стороны Украины относительно белорусского гражданского самолета в 2016 году. Также работники авиации Лукашенко обвинили Украину в нарушении Чикагской конвенции о международной гражданской авиации и двустороннего соглашения от 1995 года.
Напомним, что самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко 28 и 29 мая был с визитом в российском городе Сочи, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Все детали встречи мы разобрали в нашем материале.
Добавим, с 26 мая 2021 года Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
Такое решение политики приняли в связи с тем, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.
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