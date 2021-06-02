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Почему Лукашенко обиделся на Украину и не рекомендует летать в ее воздушном пространстве

В Беларуси заявили, что летать над Украиной "опасно"

сегодня, 14:45
Автор:

Данило Матюха

Беларусь собирается обратиться в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) для оценки правомерности решения стран, которые запретили белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство. Об этом заявили в Департаменте авиации Министерства транспорта Беларуси, сообщает "БЕЛТА".

Почему Лукашенко обиделся на Украину и не рекомендует летать в ее воздушном пространстве

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

В своем документе белорусские авиационники среди всех стран значительно обострили внимание на Украине.

"Беларусь собирается обратиться в Совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других стран, которые в одностороннем порядке, нарушая международные обязательства, установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства белорусским авиаперевозчикам", — говорится в заявлении.

Кроме этого Беларусь требует от экспертов организации гражданской авиации предоставить юридическую квалификацию угрозы применения силы со стороны Украины относительно белорусского гражданского самолета в 2016 году. Также  работники авиации Лукашенко обвинили Украину в нарушении Чикагской конвенции о международной гражданской авиации и двустороннего соглашения от 1995 года.

"В связи с этим авиационные органы власти Беларуси не советуют международным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины", — говорится в документе.

Напомним, что самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко 28 и 29 мая был с визитом в российском городе Сочи, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Все детали встречи мы разобрали в нашем материале.

Добавим, с 26 мая 2021 года Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.

Такое решение политики приняли в связи с тем, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.


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Источник: https://www.belta.by/society/view/belarus-namerena-obratitsja-v-sovet-ikao-dlja-otsenki-pravomernosti-zapretov-na-polety-cherez-ukrainu-444125-2021/
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