Почему лихорадит энергорынок Украины: на чем зарабатывает ДТЭК

Энергоатом производит электроэнергию. Транспортирует и распространяет ее Укрэнерго. То есть у первых есть стоимость производства. Они изготовили электроэнергию, у них закупили электроэнергию и на этом Энергоатом заработал. Укрэнерго заработало на том, что поставило эту энергию потребителям. Какова роль в этой цепочке ДТЭКа и главное, на чем зарабатывает ДТЭК? За что ДТЭК получает деньги? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

У нас фактически отсутствует энергорынок, который должен формировать цену

Экономист, председатель движения #SaveФЛП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич так прокомментировал ситуацию:

"Для того, чтобы сделать четкий вывод и быть ответственным за свои слова нам нужно знать хотя бы финансовую отчетность Энергоатома, Укрэнерго, ДТЭК. И тогда, глядя на взаимосвязи, договорные процессы, делать вывод, какую роль играет та или иная компания, где оседает прибыль. Однозначно можно сказать, что у нас в стране все вопросы функционирования как государственных институтов, так и государственных предприятий под большим секретом. Если вы будете пытаться ознакомиться с инвестиционными договорами, по которым ДТЭК приватизировал сети в той или иной области, фактически создав монополию, то вам это не удастся сделать. Это все специально засекречено для того, чтобы можно было делать оборудки. Такие факты доказаны не только нашими чиновниками, журналистами, но и международными организациями. Они уже доказали, что у нас практически отсутствует энергорынок, который должен формировать цену. То, что есть огромные деньги, которые почему-то оседают в руках одного человека, имеющего средства для приобретения чрезвычайно дорогой недвижимости во Франции, в то время, когда большинство бизнесов закрывается – это тоже показатель. Но мы живем не в США. У нас нет Бюро федеральных расследований. У нас нет американской налоговой, которая отреагировала бы на эти факты и наказала, или по крайней мере привлекла к ответственности".

Эксперт констатировал, что есть подтвержденные факты о том, что энергорынок в Украине несправедлив.

"Я, как предприниматель, это могу доказать на фактах. Когда от меня, как предпринимателя, облэнерго требуют предоставить предоплату по лимитам. То есть, например, у меня есть лимит, грубо говоря 10 000 кВт, и от меня требуют оплаты наперед, без чего могут отключить электроэнергию. Но, заплатив заранее, цена фиксируется не в кВт, а в гривнах. А потом меняется цена и для меня, например, оплаченные 10 000 кВт уже становятся 7-8 тысячами кВт. То есть я фактически кредитую частную структуру, которая за мои деньги покупает электроэнергию и мне же продает дороже. Об этой сделке знают все народные депутаты. Удивляет, что во всем мире платят по факту, а у нас требуют предоплаты. Почему тогда не фиксируется предоплата в кВт? Второй вопрос получения мощностей для любого предпринимателя. Здесь вообще сплошная коррупция. Для получения мощностей нужно сначала заплатить колоссальный взнос – 10,000 грн за кВт, да еще и нужно "подмазать", чтобы достучаться. Потому что всегда найдутся отговорки о невозможности предоставления такой технической возможности. Расскажут, что вам нужно проложить сеть и передать ее на баланс частной фирмы. Все это происходит в нашем так называемом энергорынке. Хотя скорее это энергомонополия, в которой задействованы и частные структуры, которые приближены к власти и государственные структуры, принимающие законодательство в виде законов, постановлений Кабмина, другие регуляционные документы", – отметил Сергей Доротич.

Он подчеркивает, что уже сменилась третья власть. Однако эти схемы рабочие и на них зарабатывают миллиарды гривен.

"Однозначно бизнесу от этого плохо. Такое положение вещей отражается и приводит к падению бизнес активности, удорожанию товаров для потребителей. Все идет по деградирующей ", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

ДТЭК имеет свою генерацию

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко, комментируя ситуацию, обратил внимание на тот момент, что данный вопрос не совсем корректен, если мы интересуемся ролью ДТЭКа в разрезе вопроса.

"Начнём с того, что Укрэнерго не продает электроэнергию потребителям. Они отвечают за передачу электроэнергии по высоковольтным сетям. Распределение электроэнергии конечным потребителям производят облэнерго. Облэнерго у нас принадлежат разным группам: Григоришину, Суркисам, Ахметову, россиянам (лужниковская группа), государству", – отметил эксперт.

Плюс, добавляет Олег Попенко, в отдельности ДТЭК имеет свою генерацию, СЭС, ВЭС, ТЭС. Они зарабатывают на генерации, проще говоря о производстве электроэнергии, которую потом продают через свои сбытовые структуры.

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