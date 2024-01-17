Почему конфликты на территории Украины неизбежны: как РФ продолжает влиять на Европу

Со стороны европейских лидеров всё чаще звучат заявления, что нельзя дать России победить в Украине, иначе безопасность Европы окажется под угрозой. Об этом в очередной раз заявил президент Франции Эммануэль Макрон, анонсировав новый пакет военной помощи нашей стране и подписание (в феврале) двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной. Это происходит на фоне попыток авторитарных режимов России, Ирана, Северной Кореи окончательно уничтожить нынешний миропорядок, и без того расшатанный их агрессивными действиями и заявлениями. Эксперты проанализировали глобальные процессы и их вероятное продолжение специально для портала "Комментарии".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Всегда существуют два базовых центра силы

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поясняет:

"Один из основных постулатов науки, которую у нас называют геополитикой (хоть она давно трансформировалась сначала в геоэкономику, а потом в геофилософию) гласит: "Мир должен быть многополярным. В этом – залог развития человеческой цивилизации". Мировые аналитические центры используют основные постулаты этой науки для анализа международной политической ситуации. Если упрощенно: всегда существуют два базовых центра силы. Один – англо-саксонский мир (он же Sea Power – Морская сила). Второй – Евразия (Хартленд, от англ. Heartland – "сердцевина", срединная земля). И между этими полюсами силы всегда будет противостояние, конфликт. Пока одна из них не победит".

По словам эксперта, на протяжении мировой истории центр Sea Power, как и центр Хартленда, смещался. Но конфликт этот постоянно вел к развитию, поскольку война двигает технологии.

"Геофилософия претендует на то, что ее законы, как и законы физики – неоспоримы. Соответственно, в любой ситуации образуется центр силы Sea Power (в данном случае он находится в Вашингтоне) и центр силы Хартленда (сейчас – в Пекине). И конфликт между ними развивается в прибрежных территориях, они же Римленд (англ. Rimland – "Дуговая земля", прибрежная полосы, окружающей Хартленд с запада, юга и юго-востока). Давайте оценим нынешнюю ситуацию. Израиль, Йемен, Украина – прибрежные страны (Римленд). Они имеют выход к морю. Более того – намечаются конфликты на Фолклендских островах и Тайване. Всё это – зона конфликта", – отмечает Виктор Савинов.

По его словам, Украина после развала СССР стала той самой прибрежной страной, в которой разворачивается конфликт между Sea Power и Хартлендом.

"Исходя из этих общих знаний, можно прогнозировать, что пока Украина будет находится в том геополитическом философском положении, в каком есть, конфликты на ее территории неизбежны. Страны группы Sea Power, конечно, будут пытаться нам помогать. В свою очередь, страны евразийской силы будут стараться нас захватить", – констатирует Виктор Савинов.

Россия действует комплексно

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко считает, что европейские лидеры всё больше понимают – Россия действует комплексно. С одной стороны, ведет войну против Украины, с другой – влияет через методы дезинформации на выборы в Европе.

"Мы видим, как резко появляются новые политические партии пророссийского толка или вдруг набирает вес в той или иной европейской стране. Поэтому то Макрон, то Шольц делают соответствующе акценты. И заявления типа тех, что сделал на днях президент Франции – актуальны и уместны", – считает Екатерина Одарченко.

К сожалению, констатирует она, у РФ даже после того, как из ее рук выбили энергетический инструмент шантажа, остается еще немало методов воздействия на европейских политиков и чиновников (подкуп, шантаж и так далее), а посредством пропаганды – и на обычных европейцев. Мы видим негативные примеры в Венгрии, Словакии, в Нидерландах, отчасти в Чехии, отмечает эксперт.

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