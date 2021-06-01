Почему Израиль отказался поставлять оружие Беларуси

Израиль отказался продавать оружие Беларуси и другим "проблемным" странам. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, сообщает vesty.co.il.

Израиль - фото из открытых источников

Военный рассказал, что Израиль имеет свои моральные стандарты по которым определяет сотрудничество с государствами.

"Мы не отправляли оружейный экспорт в страны, которые не соответствуют израильским стандартам нравственности, и в страны, где существует геноцид", — отметил Ганц.

Он также добавил, что большинство контрактов на поставку были подписаны до начала эпидемии. В частности, 44% экспорта на 800 млн долларов было направлено в страны Азии, Тихого океана и Персидского залива; 30% — в страны Европы, включая Азербайджан; 20% — в страны Северной Америки. По его словам, оружие в Беларусь Израиль не поставлял.

Напомним, что 30 мая, глава МИД Израиля Габи Ашкенази прибыл с визитом в Египет, чтобы обсудить темы, связанные с сектором Газа. Кстати, это первая поездка главы внешнеполитического ведомства Израиля в Египет с 2008 года. Детали узнавайте по ссылке.

Добавим, 27 мая в Украину прибыли граждане трех стран, которых эвакуировали из Сектора Газа. Благодаря усилиям дипломатов на родину вернулись 103 украинца.

Отметим, что на данный момент продолжается обострение палестино-израильского конфликта. Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам. Это, по его словам, ведёт к снижению эффективности работы тактической системы ПРО "Железный купол" из-за интенсивности и массированности ракетных обстрелов.

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