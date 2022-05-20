Почему аннексия новых территорий закончится большой бедой для РФ – решится ли Путин на такой шаг

Российские официальные лица активно "качают" тему новых аннексий украинских территорий. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что право решать, жить ли дальше с Россией, имеют жители всех захваченных РФ украинских территорий (Херсонская, часть Запорожской обл.), а не только (цитата) так называемые "ДНР" и "ЛНР". В аналогичном ключе периодически выступает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. О чем говорят такого рода высказывания? Решится ли Россия на новую аннексию? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В том, что Россию надо додавливать, убедятся даже те страны, которые пытаются сейчас как-то "отпетлять" от введения против нее санкций

По мнению эксперта аналитического центра Democracy House Анатолия Октисюка, весьма похоже, что Россия нацелена на аннексию захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей.

"Идут сигналы, что Кремль будет пытаться сделать из них "субъектов РФ". Там уже вводится рублевая зона, планируется создание квазигосударственных институций. То есть, РФ переходит "красные линии", о которых ранее предупреждало руководство Украины. Что, если произойдет очередная аннексия наших территорий, это будет означать окончательный выход официального Киева из переговоров. Как следствие – в обозримом будущем дипломатия будет отставлена, всё придется решать военным путем. Для РФ всё это значит еще и новые санкции. Но в Кремле, похоже, решили действовать "сгорел сарай – гори и хата". Плевать хотели они на все санкции. И аннексировать, похоже, собираются не только новые украинские территории (включая Донбасс, Херсонщину, Запорожчину), но и де-факто находящиеся под их контролем Южную Осетию, Абхазию", – отмечает Анатолий Октисюк.

Он не сомневается, что мировое сообщество никогда не признает эти земли российскими. И предполагает, что в каком-то смысле такой шаг агрессора может сыграть нам на руку.

"Во-первых, в том, что Россию надо додавливать, убедятся даже те страны, которые пытаются сейчас как-то "отпетлять" от введения против нее санкций, от поставок вооружения в Украину. Во-вторых, станет окончательно ясно, что нам надо освобождать всё свое "одним пакетом". Не вынося Крым "за скобки", как обсуждалось ранее. Речь теперь будет идти об освобождении военным путем всех захваченных россиянами территорий Украины. И мы их обязательно освободим, – уверен эксперт. – Это просто вопрос времени".

Присоединение украинских областей к РФ противоречит даже российскому законодательству

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко обращает внимание, что российские чиновники неоднократно заявляли о попытках присоединения Херсонской области к РФ.

"Сначала провозглашались намерения о так называемом референдуме. Потом речь шла о неком "опросе населения". Затем заявили, что такой "опрос" будет проведен позже. То и дело появляются высказывания поставленных россиянами "руководить" захваченными территориями "властей" в стиле – мы будем проситься в РФ", – отмечает Юлия Тищенко.

Между тем, автоматическое присоединение украинских областей к РФ противоречит даже российскому законодательству, российской конституции, поясняет она.

"Должен быть составлен некий "международный договор". Но его дальнейшее продвижение российскими институциями зависит от президента, – рассказывает аналитик. – Сложно понять, какое "международное соглашение" здесь может быть составлено. Вопрос этот абсолютно неправовой, манипуляционный и коренным образом противоречит принципам суверенитета, территориальной целостности. Впрочем, уже понятно, что РФ ведет захватническую войну в Украине, так что говорить о любом правовом характере решений не имеет смысла. Нужно просто давать отпор агрессору и всем его захватническим планам".

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