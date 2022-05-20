В Москве вновь намекнули, что ждут от Киева сигнал о возобновлении переговоров

В последнее время целый ряд спикеров Кремля начал озвучивать месседжи о том, что Москва не выходила из переговорного процесса из Украиной, но, якобы переговоры застопорились по вине Украины. Эту тему активно комментировали в МИД России, много говорил на этот счет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Теперь вот вновь готовность сесть за стол переговоров озвучил член российской делегации в переговорах с Украиной Леонид Слуцкий. Он не исключил возобновление диалога, если Киев даст соответствующий сигнал. Как передает портал "Комментарии", слова Слуцкого передает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Переговоры. Фото: из открытых источников

По словам Слуцкого, сейчас между сторонами низкий профиль на переговорном процессе, но он лично исключает, что здравый смысл восторжествует, и переговорный процесс возобновится.

"Это сегодня зависит от тех, кто участвует в переговорах со стороны Киева" — отметил Леонид Слуцкий.

Российский представитель в переговорной группе сказал, что украинская сторона соглашалась на определенные "здравые условия", а потом по ходу переговоров "отходила назад".

Отметим, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтверждал, что переговоры с Россией стоят на паузе по ряду причин: РФ не хочет терять репутацию, признавать свою неправоту и просчеты, сбавлять требования.

Ранее обе стороны давали понять, что хотят на поле боя укрепить позиции для переговоров. Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле уже одумались – готовы к мирному диалогу с Украиной, ждут согласия Киева.





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