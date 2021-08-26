Почему 57-летний украинец по уровню здоровья чувствует себя как 76-летний француз

За последние 20 лет уровень рождаемости неуклонно падал, а продолжительность жизни увеличивалась, за некоторыми исключениями. Значительная часть этого изменения следует историческим закономерностям. Эксперт Наталья Землянская, председатель Всеукраинского профсоюза работников производства, предпринимателей и трудовых мигрантов пояснила, насколько здоровая Украина.

Украинцы. Скриншот из видео

По ее словам, в Основном Законе — в Конституции — определено, что "человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью". Что происходит с нашей жизнью и здоровьем сейчас? Каждый спрашивает себя в разрезе индивидуального восприятия реальности, особенно сейчас, особенно в условиях пандемии. Посмотрим, что происходит в масштабах целой страны.

Фонд социального страхования Украины информирует, что за 1 полугодие этого года количество профзаболеваний выросла на 75% по сравнению с 2020. Самое большое количество заболеваний фиксируется среди работников отрасли добывающей промышленности — 89,3%. Основной причиной профзаболеваний и несчастных случаев на производстве стабильно остается несовершенство технологического процесса, проще: вредные и тяжелые условия труда.

"Мы дискриминированы, поскольку по индексу DAYLY 57-летний украинец за состоянием и уровнем здоровья чувствует себя как 76-летний француз или швейцарец. Украина по этому индексу на самом низком уровне среди европейских стран", — отмечает эксперт Наталья Землянская.

По ее словам, лишение работников профилактики заболеваний, вследствие роста заболеваемости приводит к росту расходов на больничные, потери сотни миллионов человеко-часов рабочего времени, рост расходов работодателя на оплату временной нетрудоспособности (сейчас планируют обязать работодателя платить уже за 7 дней больничного), рост инвалидизации украинцев, как следствие потери трудового потенциала и повышенные расходы на социальные выплаты.

Профсоюзы в отличие от государства, несмотря на неолиберальный политический курс власти, где "рынок должен все порешать", сохранили систему санаторно-курортного лечения, квалифицированные медицинские кадры, шагают в ногу со временем, первыми вводя постковидную реабилитацию в профсоюзных здравницах.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что ученые выяснили, сколько лет максимально может жить человек . Хотя большинство из нас может рассчитывать, что доживет до 80 лет, некоторые люди бросают вызов ожиданиям и доживают до 100 лет. В таких местах, как Окинава, Япония и Сардиния, Италия, много столетнего населения.





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