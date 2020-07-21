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Побережье Кирилловки заполонили медузы - ВИДЕО

Туристы в Кирилловке жалуются на огромных медуз и обилие морских блох

сегодня, 12:57
Автор:

Виолетта Комаровская
Побережье Кирилловки заполонили медузы - ВИДЕО

Фото: golos.zp.ua

Пока одни страны из-за карантина отказываются открывать границы для украинских туристов, а другие повышают цены на пляжный отдых, альтернативой может стать отпуск на украинском морском побережье. Однако тех, кто выбирает отечественные курорты, также может ждать неприятный сюрприз. Блогер Евгений WEBMANCER предупредил украинцев о нашествии медуз в Кирилловке Запорожской области. 

Блогер отправился отдыхать на побережье Азовского моря вместе с семьей, но был крайне разочарован условиями, в которых пришлось отдыхать.

"Наш отдых оказался вовсе не таким, как мы  себе запланировали. Здесь в этом году очень много медуз. А еще - морских блох. Медузы в первый же день ужалили дочь и теперь она наотрез отказывается заходить в море. На второй день блохи покусали меня. На глубину заходим после этого аккуратней, а весь отпуск проводим на берегу: рассматриваем медуз и загораем. Вот такой необычный отпуск получился",- пожаловался блогер.

Чтобы не быть голословным, мужчина решил подтвердить свои слова видео. Он снял, как в море плавают медузы внушительных размеров. Особенно много их на глубине. 


Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что отдыхающие на черноморском побережье жаловались на обилие водорослей. Мертвые растения с моря выбрасывало на берег, где они превращались в скользкое болото. Цветение Черного моря даже удалось зафиксировать из космоса. 


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