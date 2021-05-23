logo
Русский Українська

BTC/USD

34246.20

ETH/USD

2027.88

LTC/USD

142.47

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Победителя «Евровидения-2021» обвинили в приеме наркотиков
commentss НОВОСТИ Все новости

Победителя «Евровидения-2021» обвинили в приеме наркотиков

Фронтмена итальянской рок- группы Måneskin Дамиано Давида, которая выиграла «Евровидение-2021» обвинили в употреблении наркотиков

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В субботу, 22 мая, в Нидерландах состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение-2021", победа в котором досталась рок-группе Måneskin из Италии. Но фронтмен группы попал в неприятный инцидент.

Победителя «Евровидения-2021» обвинили в приеме наркотиков

Евровидение 2021 (фото из открытых источников)

В сети начали активно распространять видеоролик из конкурса, где итальянская группа Måneskin сидит за столом в ожидании результатов голосования, а ее участник Дамиан Давид наклонился над столом, как будто что-то нюхал. В сети начали говорить, что исполнитель прямо во время шоу употреблял кокаин. Но после победы Италии в шоу, когда была пресс-конференция Дамиан Давид прокомментировал инцидент, отметив, что гитарист группы нечаянно разбил стакан, поэтому он наклонил голову. 

Победителя «Евровидения-2021» обвинили в приеме наркотиков - фото 2

Фронтмен Måneskin заверил, что их коллектив выступает против наркотических веществ и во время песенного конкурса он не употреблял кокаин. 

"Я не употребляю наркотики, пожалуйста, ребята. Никакого кокаина. Не говорите так", – сказал Дамиано.

Отметим, что Италия одержала победу на конкурсе "Евровидение-2021", получив от профессиональных жури 206 балов и 318 баллов от зрителей. Группа исполнила песню "Zitti E Buoni". Украина, кстати, поставила Италии за выступление 12 — самый высокий бал.

 

Напомним, что Украину на международном конкурсе представляла электро-фолк группа Go_A с песней "Шум". В сумме наша страна набрала 364 балла и заняла пятое место в рейтинге. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что песню "Шум", с которой группа Go_A представляла Украину на "Евровидении-2021" высоко оценили во всей Европе. За четыре дня ролик с выступлением группы на YouTube набрал более 8 миллионов просмотров и продолжает лидировать "в тренде", а в сети появилось множество мемов. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ