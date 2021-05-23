Победителя «Евровидения-2021» обвинили в приеме наркотиков

В субботу, 22 мая, в Нидерландах состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение-2021", победа в котором досталась рок-группе Måneskin из Италии. Но фронтмен группы попал в неприятный инцидент.

Евровидение 2021 (фото из открытых источников)

В сети начали активно распространять видеоролик из конкурса, где итальянская группа Måneskin сидит за столом в ожидании результатов голосования, а ее участник Дамиан Давид наклонился над столом, как будто что-то нюхал. В сети начали говорить, что исполнитель прямо во время шоу употреблял кокаин. Но после победы Италии в шоу, когда была пресс-конференция Дамиан Давид прокомментировал инцидент, отметив, что гитарист группы нечаянно разбил стакан, поэтому он наклонил голову.





Фронтмен Måneskin заверил, что их коллектив выступает против наркотических веществ и во время песенного конкурса он не употреблял кокаин.

"Я не употребляю наркотики, пожалуйста, ребята. Никакого кокаина. Не говорите так", – сказал Дамиано.

Отметим, что Италия одержала победу на конкурсе "Евровидение-2021", получив от профессиональных жури 206 балов и 318 баллов от зрителей. Группа исполнила песню "Zitti E Buoni". Украина, кстати, поставила Италии за выступление 12 — самый высокий бал.

Напомним, что Украину на международном конкурсе представляла электро-фолк группа Go_A с песней "Шум". В сумме наша страна набрала 364 балла и заняла пятое место в рейтинге.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что песню "Шум", с которой группа Go_A представляла Украину на "Евровидении-2021" высоко оценили во всей Европе. За четыре дня ролик с выступлением группы на YouTube набрал более 8 миллионов просмотров и продолжает лидировать "в тренде", а в сети появилось множество мемов.

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