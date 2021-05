Украина в финале «Евровидения-2021»: реакция и мемы (ФОТО)

Во вторник, 18 мая, в Роттердаме (Нидерланды) прошел первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021". И наша страна, которую представляла фольк-группа GO_A с песней "Шум", попала в десятку финалистов.

Go_A на Евровидении-2021 / Фото: REUTERS/Piroschka Van de Wouw

Украинцам пришлось изрядно понервничать, ведь нашу страну назвали последней, после внушительной паузы ведущей. Всего зрители увидели 16 выступлений артистов, но в финал попали представители из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

И согласно жеребьевке, украинская группа GO_A выступит во второй половине финала "Евровидения", которое пройдет в эту субботу. После выступления букмекеры прогнозируют нашей стране 4 место в рейтинге.

Группа GO_A с их песней "Шум" действительно наделали много шума, за 13 часов видео с их выступлением на Youtube набрало почти 1,5 миллиона просмотров, а социальные сети пестрят различными мемами и словами поддержки.

"У меня мурашки с первых и до последних секунд!", "soooooo amazing! I love it! imagine this in a club love from Germany and good luck Ukraine", "Я русская, но буду болеть за Украину. Лучшая песня Евровиденья!", "Очень неординарно и красиво! Удачи Украине!!! С любовью из Азербайджана", "Мурашки по коже от голоса, музыки, всего выступления в целом!", — пишут пользователи.

Пользователи в Twitter также активно комментирует выступление Украины на международном песенном конкурсе.

"Я одержим украинским Иисусом"





"Украина — лучшее выступление вечера: запоминающаяся песня и исполнение, которое разойдется на мемы"









"Удивлен увидеть Тринити из Матрицы, которая поет за Украину"





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Беларуси отказали в участии на "Евровидении".

