logo
Русский Українська

BTC/USD

38285.36

ETH/USD

2684.47

LTC/USD

239.28

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Украина в финале «Евровидения-2021»: реакция и мемы (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина в финале «Евровидения-2021»: реакция и мемы (ФОТО)

Украина, которую представляла на «Евровидении-2021» фольк-группы GO_A, прошла в гранд-финал международного песенного конкурса

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий








Во вторник, 18 мая, в Роттердаме (Нидерланды) прошел первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021". И наша страна, которую представляла фольк-группа GO_A с песней "Шум", попала в десятку финалистов.

Украина в финале «Евровидения-2021»: реакция и мемы (ФОТО)

Go_A на Евровидении-2021 / Фото: REUTERS/Piroschka Van de Wouw

Украинцам пришлось изрядно понервничать, ведь нашу страну назвали последней, после внушительной паузы ведущей. Всего зрители увидели 16 выступлений артистов, но в финал попали представители из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

И согласно жеребьевке, украинская группа GO_A выступит во второй половине финала "Евровидения", которое пройдет в эту субботу. После выступления букмекеры прогнозируют нашей стране 4 место в рейтинге.

Группа GO_A с их песней "Шум" действительно наделали много шума, за 13 часов видео с их выступлением на Youtube набрало почти 1,5 миллиона просмотров, а социальные сети пестрят различными мемами и словами поддержки.

"У меня мурашки с первых и до последних секунд!", "soooooo amazing! I love it! imagine this in a club love from Germany and good luck Ukraine", "Я русская, но буду болеть за Украину. Лучшая песня Евровиденья!", "Очень неординарно и красиво! Удачи Украине!!! С любовью из Азербайджана", "Мурашки по коже от голоса, музыки, всего выступления в целом!", — пишут пользователи.

Пользователи в Twitter также активно комментирует выступление Украины на международном песенном конкурсе.

"Я одержим украинским Иисусом"

Украина в финале «Евровидения-2021»: реакция и мемы (ФОТО) - фото 2

"Украина — лучшее выступление вечера: запоминающаяся песня и исполнение, которое разойдется на мемы"



"Удивлен увидеть Тринити из Матрицы, которая поет за Украину"

Украина в финале «Евровидения-2021»: реакция и мемы (ФОТО) - фото 3

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Беларуси отказали в участии на "Евровидении".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ