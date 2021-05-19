Украина в финале «Евровидения-2021»: реакция и мемы (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Во
вторник, 18 мая, в Роттердаме (Нидерланды) прошел первый полуфинал песенного
конкурса "Евровидение-2021". И наша страна, которую представляла фольк-группа
GO_A с песней "Шум", попала в десятку финалистов.
Go_A на Евровидении-2021 / Фото: REUTERS/Piroschka Van de Wouw
Украинцам
пришлось изрядно понервничать, ведь нашу страну назвали последней, после
внушительной паузы ведущей. Всего зрители увидели 16 выступлений артистов, но в
финал попали представители из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты,
Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
И
согласно жеребьевке, украинская группа GO_A выступит во второй половине финала "Евровидения",
которое пройдет в эту субботу. После выступления букмекеры прогнозируют нашей
стране 4 место в рейтинге.
Группа GO_A с их песней "Шум" действительно наделали много шума, за 13 часов видео с их выступлением на Youtube набрало почти 1,5 миллиона просмотров, а социальные сети пестрят различными мемами и словами поддержки.
"У
меня мурашки с первых и до последних секунд!", "soooooo amazing! I
love it! imagine this in a club love from Germany and good luck Ukraine", "Я русская, но буду болеть за Украину. Лучшая песня Евровиденья!", "Очень
неординарно и красиво! Удачи Украине!!! С любовью из Азербайджана", "Мурашки по
коже от голоса, музыки, всего выступления в целом!", — пишут пользователи.
Пользователи
в Twitter также активно комментирует выступление Украины на международном
песенном конкурсе.
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Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Беларуси отказали в участии на "Евровидении".
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