По всей Украине объявлен «оранжевый» уровень опасности: что происходит

Уже с завтрашнего дня и в течение следующих трех дней почти по всей Украине ожидаются сильные заморозки 0-5°, объявлен II уровень опасности, оранжевый. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

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Значительно похолодает в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. А также в северных и западных областях.

В Киеве и области заморозки следует ожидать уже с 17 октября.

"Следите за погодой, особенно в горной местности! Спасатели Ивано-Франковской области предупреждают, что в зимние горы следует отправляться только при благоприятных условиях", – отмечают спасатели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Как глобальное потепление изменит погоду в Украине

Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пишняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями.

В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно. Также Пишняк успокоил тех, кто хочет видеть снег зимой, отметив, что даже при самых плохих климатических сценариях снег все еще будет выпадать. Хотя есть вероятность, что он не будет держаться на поверхности длительно. "Скажем так: не каждый год выйдет прокатиться на санках. Последняя зима была довольно снежной, а предыдущие – не очень", – рассказал эксперт.