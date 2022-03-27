По подозрению в госизмене задержан известный политолог: подробности

В Киеве задержали политолога Михаила Погребинского, часто выступавшего на пропагандистских каналах Кремля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

Михаил Погребинский (фото из открытых источников)

Погребинского связывают с беглым олигархом и Кумом Путина — Виктором Медведчуком. Правоохранители подозревают Михаила Погребинского в государственной измене и незаконном обогащении.

26 марта в квартире в Киеве у политолога был проведен обыск. Правоохранители заявили, что Киевский центр политических исследований и конфликтологии, которым руководил политолог, на постоянной основе изучал настроения украинского общества, а полученная информация передавалась в Россию.

На это сообщение отреагировала политик Виктория Сюмар, заявившая, что в Украине есть люди, которые за бабло писали отчеты о "любви украинцев к Путину".

"И вот есть эти типы "независимые политологи" за российские деньги. Они – враги. Это те, кто за бабло писали отчеты о "любви украинцев к Путину" и организовывали круглые столы о "диалоге". Вот именно это и есть государственная измена. И именно за это нужно пожизненное", — заявила она.

Также депутат рассказала, что ей также делали похожие "предложения" и предлагали много денег.



"Все эти "не все так однозначно" и "треба искать пути соприкосновения". Совершенно уверенно вам говорю: все эти люди – предатели! Вы думаете на меня не выходили с предложениями "нужно думать о диалоге" и прекратить "бездумную украинизацию"? Очень влиятельные люди. Много предлагали. Из России. Еще кругов АА лет назад, когда процесс украинизации очень хотелось остановить. Но каждый делает свой выбор. Мой выбор был — украинский язык, украинские песни, запрет русского в школе и Украина — часть Европы. И я знаю, что для рашистов я враг и хунта. И что такие как мы подлежат "денацификации" в первую очередь",- отметила политик.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в дом Усика вошли оккупанты .



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