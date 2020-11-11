По делу Майдана будут судить действующего сотрудника полиции

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Елизавета Черных
В Офисе генерального прокурора Украины сообщили о том, что в суд направлен обвинительный акт касаемо действующего сотрудника полиции. Его обвиняют в том, что в январе 2014 года он задержал и сфабриковал дело против одного из участников акций протеста на Майдане.
ФОТО: Из отрытого источника
К слову, сейчас чиновник занимает должность заместителя начальника отделения полиции, начальника следственного отделения одного из управлений полиции города Киева.
Как сообщали "Комментарии" ранее, Служба безопасности Украины разоблачила директора больницы, который "заработал" миллионы на покупке медоборудования.
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