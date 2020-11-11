По делу Майдана будут судить действующего сотрудника полиции

В Офисе генерального прокурора Украины сообщили о том, что в суд направлен обвинительный акт касаемо действующего сотрудника полиции. Его обвиняют в том, что в январе 2014 года он задержал и сфабриковал дело против одного из участников акций протеста на Майдане.

ФОТО: Из отрытого источника

"По данным следствия, бывший следователь с целью препятствования проведению собраний и митингов, безосновательно, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного преступления 21 января 2014 задержал на ул. Грушевского в Киеве протестующего. Полицейский подделал и подал в районный суд Киева ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было противозаконно удовлетворено судом", — сказано в сообщении генпрокуратуры.

К слову, сейчас чиновник занимает должность заместителя начальника отделения полиции, начальника следственного отделения одного из управлений полиции города Киева.

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