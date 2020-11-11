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По делу Майдана будут судить действующего сотрудника полиции

Сотруднику полиции инкриминированы незаконное препятствование проведению собраний, служебный подлог и превышение служебных полномочий

сегодня, 20:01
Автор:

Елизавета Черных

В Офисе генерального прокурора Украины сообщили о том, что в суд направлен обвинительный акт касаемо действующего сотрудника полиции. Его обвиняют в том, что в январе 2014 года он задержал и сфабриковал дело против одного из участников акций протеста на Майдане.

По делу Майдана будут судить действующего сотрудника полиции

ФОТО: Из отрытого источника

"По данным следствия, бывший следователь с целью препятствования проведению собраний и митингов, безосновательно, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного преступления 21 января 2014 задержал на ул. Грушевского в Киеве протестующего. Полицейский подделал и подал в районный суд Киева ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было противозаконно удовлетворено судом", — сказано в сообщении генпрокуратуры. 

К слову, сейчас чиновник занимает должность заместителя начальника отделения полиции, начальника следственного отделения одного из управлений полиции города Киева. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, Служба безопасности Украины разоблачила директора больницы, который "заработал" миллионы на покупке медоборудования. 


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/index.html
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